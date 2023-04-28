Сегодня на сцене центрального районного Дома культуры в торжественной обстановке вручили заслуженные награды победителям 16-го ежегодного районного Пасхального фестиваля.

По доброй традиции творческие люди района принимают участие в Пасхальном фестивале-конкурсе, который взял старт 17 апреля. Конкурс приобщает к традициям православной культуры, воспитывает уважение к историческому прошлому верующих людей, его духовных истоков и святынь. А также знакомит с творчеством, несущим в себе нравственный и просветительский потенциал, повышает интерес к песенному, музыкальному и декоративно-прикладному искусству, формирует духовно-нравственные ориентиры, призывает к доброте, отзывчивости и милосердию.

Сегодня на сцену центрального районного Дома культуры вышли лучшие творческие коллективы и индивидуальные исполнители нашего района, а также мастера декоративно-прикладного творчества и талантливые умельцы в семи номинациях.

В торжественной обстановке открыла мероприятие заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова:

– С каждым годом популярность фестиваля растет, а пасхальные торжества все шире входят в нашу жизнь. Сегодня взаимодействие органов власти с религиозными организациями активно развиваются особенно в вопросах укрепления миротворчества, социальной защиты, благотворительности и просветительской деятельности. Лучшее подтверждение тому, данный фестиваль, ведь организаторы и участники вкладывают в него не только свои силы, но и душевное тепло.

Также слова поздравления гостям и участникам мероприятия направил благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа, протоиерей Сергий Пешко.

В ходе мероприятия зрителей радовали лучшие творческие коллективы и индивидуальные исполнители нашего района, поэты и чтецы.

Конечно же, яркой и незабываемой частью праздника стало награждение победителей.

Итак, победителями Пасхального фестиваля в номинации «Лучший пасхальный кулич» стали: 3 место – Светлана Казаченко (Буда-Люшевский СК), 2 место – Ирина Губанова (Коммунаровский ДК) и Елена Мисиянцева (Липиничский СДК), 1 место – Алла Хомякова (Старобудский СДК) и Тамара Еремова (СП «АМИПАК» — ОАО).

В номинации «Пасхальный рисунок» в возрастной категории от 6 до 11 лет: 3 место – Екатерина Зятикова (Буда-Кошелевская детская школа искусств), 2 место – Ксения Байкова (Буда-Кошелевская детская школа искусств), 1 место — кружок изобразительного искусства «Веселая кисточка» (Краснознаменский ДК); в возрастной категории от 12 до 17 лет: 2 место – Софья Лось (Рогинская средняя школа) и Ксения Лагуткова (Буда-Кошелевская детская школа искусств),1 место – Виктория Шершнева (Коммунаровский ДК) и Полина Шмелева (Буда-Кошелевская детская школа искусств);в возрастной категории от 18 лет и старше: 2 место – Наталия Лушникова (Широковский СДК), 1 место – Анна Сычева (Коммунаровский ДК).

В номинации «Пасхальная фотография» в возрастной категории среди детей от 6 до 11 лет: 3 место – Роман Решенок (Буда-Кошелевский ЦКРОиР), 2 место – Арина Волохина (Буда-Кошелевский ЦКРОиР), 1 место – Милана Бужан (Коммунаровский ДК); в возрастной категории среди детей от 12 до17 лет: 3 место – Алексей Кустов (Узовская средняя школа); в возрастной категории от 18 лет и старше: 3 место – Анастасия Дубодел (Уваровичский центр детского творчества), 2 место – Ирина Гаева (Буда-Кошелевский ЦКРОиР), 1 место – Анна Сычева (Коммунаровский ДК).

В номинации «Пасхальная подделка» в возрастной категории дети от 6 до 11 лет: 3 место – Захар Черняков (Начальная школа г. Буда-Кошелево) и Есения Булавко (Губичский дом ремесел), 2 место – Назар Сотников (Узовская средняя школа) и Сергей Бычковский (Уваровичский центр детского творчества), 1 место – Валерия Васильцова (Гусевицкий детский сад); в возрастной категории дети от 12 до17 лет: 3 место – Дарья Свердлова (Уваровичский центр детского творчества), 2 место – Карина Позднякова (Буда-Кошелевский СПЦ) и Игорь Бондарь (Рогинская средняя школа), 1 место – Сергей Ислямов (Уваровичский центр детского творчества) и Софья Сотникова (Узовская средняя школа); в возрастной категории от 18 лет и старше: 3 место – Татьяна Кириллова и Марина Сорокина (Рогинский центр народного творчества), 2 место – Елена Куриленко (Буда-Кошелевский ЦКРОиР), 1 место – Марина Бондаренко (Коммунаровский ДК) и Александр Король (Чеботовичский центр народного творчества).

В номинации «Вокальные ансамбли» в возрастной категории дети до 17 лет: 3 место – ансамбль «ГолосОК» (Буда-Кошелевский ЦРДК), 2 место – образцовый ансамбль народной песни «Танок» (Буда-Кошелевская детская школа искусств), 1 место – Полина Долголёва и Дарья Косенкова (Уваровичская детская школа искусств); в возрастной категории от 18 лет и старше: 3 место – народный фольклорный ансамбль «Губичанка» (Губичский СДК) и арт-группа «Астера» (Коммунаровский ДК), 2 место – народный ансамбль народной песни «Верас» (Буда-Кошелевский ЦРДК), 1 место – вокальный ансамбль Буда-Кошелевского ЦРДК и народный фольклорный коллектив «Синички» (Ивольский СДК).

В номинации «Соло-вокал» в возрастной категории дети до 17 лет: 3 место – Станислав Давыдов (Губичский СДК), 2 место – Татьяна Руденкова и София Палубец (Буда-Кошелевский ЦРДК), 1 место – Дарина Шуляк (Буда-Кошелевская детская школа искусств) и Ангелина Михаленко (Буда-Кошелевский ЦРДК); в возрастной категории от 18 лет и старше: 3 место – Татьяна Тетерева (Широковский СДК) и Екатерина Шершнева-Кириенко (Широковский СДК), 2 место – Анастасия Дробышевская (Буда-Кошелевский ЦРДК) и Елена Гурчанова (Уваровичский центр детского творчества), 1 место – Алиса Атрощенко (Уваровичская детская школа искусств).

В номинации «Поэтическое слово» в возрастной категории дети до 17 лет: 3 место – Ксения Климова (Буда-Люшевская средняя школа) и Альбина Шавырова (Бацунский СДК), 2 место – Виктория Сидоренко (Губичский СДК), 1 место – Ксения Саплицкая (Буда-Кошелевский ЦРДК); в возрастной категории от 18 лет и старше: 3 место – Екатерина Адрианова (Рогинский центр народного творчества).

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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