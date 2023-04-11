Традиционный международный легкоатлетический пробег «Брагинская десятка» состоится в этом году 22 апреля. Это ежегодный спортивный форум ставит своей целью не только популяризацию здорового образа жизни и пользы оздоровительного бега, но и сохранение памяти о трагическом событии в нашей истории – чернобыльской катастрофе, укрепление дружеских отношений между спортсменами разных стран. Он привлекает внимание любителей легкой атлетики тем, что принять участие в форуме может каждый желающий, независимо от возраста. А для соревнований предусмотрены разные дистанции:

— 60 м (воспитанники учреждений дошкольного образования Брагина);

-1000 м (девочки 12-ти лет и младше);

— 2000 м (мальчики 12-ти лет и младше);

-10 000 м (девушки и юноши, мужчины и женщины в возрастных категориях 14 лет и младше, 15–17 лет, 18–22 года, 23–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60–69 лет, 70 лет и старше).

Торжественное открытие мероприятия состоится в 10.30, после пробега самых маленьких – воспитанников учреждений дошкольного образования. Состоится митинг, посвященный трагической дате – очередной годовщине аварии на ЧАЭС. Он пройдет, как и всегда, возле памятника, установленного в честь нашего земляка Василия Игнатенко, – одного из тех, кто защитил сегодняшнее и будущие поколения от невидимой стихии. Общий старт – в 11.00 на площади Ленина.

Победителей и призеров ожидают поощрения. Они также предусмотрены для самых юных и самых старших участников «десятки», бегунов из числа ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, воинов-интернационалистов, участников Великой Отечественной войны.

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС!

Предварительно уплачивают стартовый взнос на дистанцию 10 км мужчины и женщины в возрасте 18–69 лет. Сумма – 10 руб.

Перечисляется взнос:

— с 1 марта по 21 апреля – на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Тайминг компания 42195»: р/с АКВВ 3012 0000 5243 4400 0000 в Гродненское областное управление №400 ОАО «Беларусбанк», БИК АКВВBY2X, УНП 591030031

— 22 апреля – на счет учреждения «Детско-юношеская спортивная школа Брагинского района»: р/с BY90AKBB 3642 9000 0306 0300 0000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, УНП 400487091

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И РЕГИСТРАЦИЯ

Предварительные заявки на участие в легкоатлетическом пробеге направляются в электронной форме в ООО «Тайминг компания 42195» c 1 марта до 21 апреля:

e-mail: 42195.by@gmail.com. Адрес: 230001, г. Гродно, ул. Лелевела, 46, тел.: +375 29 783-00-03, +375 29 688-24-42.

В день проведения «Брагинской десятки» (22 апреля) прием заявок прекращается за 30 минут до старта.

Регистрация участников в день пробега – с 8.30 до 10.30 на пл. Ленина, в случае неблагоприятных погодных условий – по адресу: пл. Ленина, д.1, в государственном учреждении «Брагинский районный дом культуры».

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

+375 29 313-16-10 КОРХОВ Владимир Михайлович, директор учреждения «Детско-юношеская спортивная школа Брагинского района»

+ 375 29 128-10-42 ТУЗОВ Валерий Валерьевич, заместитель директора по основной деятельности

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