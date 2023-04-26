Что такое Бронхиальная астма (БА). Бронхиальная астма — «гетерогенное заболевание, обычно характеризующееся хроническим воспалением дыхательных путей. Определяется историей респираторных симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, стеснение в груди, кашель, которые вариабельны по времени и интенсивности и сочетаются с обратимым экспираторным ограничением воздушного потока». Говоря простым языком — повторные хрипы и кашель в легких, возникающие по разным причинам называются астмой.

Полностью охватить все проблемы невозможно в короткой статье, но мы попытаемся коротко освятить последние представления о БА с позиции практического врача, который сталкивается с проблемой каждый день. Основные специалисты, занимающиеся проблемой у детей — это аллергологи, т.к. астма в педиатрии почти всегда связана с аллергией. Во взрослом возрасте количество хронических болезней накапливается и часто дополнительно нужен пульмонолог. В случаях, когда у пациента есть несколько аллергических заболеваний одновременно, специалист аллерголог может комплексно подойти к терапии пациента сразу назначить необходимый объем терапии и обследования.

Как часто встречается БА? По оценкам различных экспертов, бронхиальная астма является самым частым хроническим заболеванием легких у детей в странах с «западным» образом жизни и, вероятно, вторым по частоте у взрослых после хронической болезни легких, связанной с курением.

Если есть аллергический ринит, обязательно будет астма? В детском возрасте БА часто возникает после аллергического ринита и аллергического атопического дерматита, так называемый «атопический марш». Шансы заболеть БА повышаются если в семье есть родственники с установленным диагнозом астмы. Гены играют огромную роль в здоровье и развитии многих заболеваний, астма не исключение, однако, нередки ситуации, когда астма возникает впервые у взрослых и детей, ранее не имеющих аллергии и астмы в семье.

Бывает аллергия без астмы и астма без аллергии?

Астма неоднородное заболевание. В последние годы принято считать, что существуют фенотипы — клинические варианты астмы.

Самый частый вариант — аллергическая астма. Она начинается в детском возрасте, часто сочетается аллергическим ринитом, атопическим дерматитом у пациента и в семье. Иногда подобный фенотип называют астма с ранним (детским) началом. Это наиболее благоприятный вариант, хорошо поддается лечению. Аллергическая БА максимально часто встречается у детей школьного возраста и молодых взрослых. Наблюдается четкая зависимость обострений от контакта с аллергеном; в мокроте и крови преобладает умеренная эозинофилия, определяются положительные кожные пробы и высокая концентрация IgE в сыворотке.

Неаллергическая астма – не очень удачный термин. Эксперты объединяют в эту группу разнородные варианты заболевания легких, в тех случаях, когда найти аллерген не представляется возможным. Выделяют разнообразные варианты, объединенные незначимой ролью IgE в развитии обострений у пациента. Это очень разнородная группа пациентов, различного пола и возраста, в связи с чем, рекомендации и варианты будут обговорены особо с врачом для каждого случая.

Кроме этого, бывает астма с фиксированной бронхиальной обструкцией, астма связанная с ожирением, с физической нагрузкой и вирусами. Чтобы разобраться во всем многообразии необходим специалист и обследование.

Какие обследования обычно назначают при астме?

Астма диагноз клинический и выставляется по совокупности признаков. В зависимости от клинической ситуации выполняют обследование на аллергены, чтобы подтвердить аллергическую природу болезни, исследуют уровень эозинофилов крови, мокроты, определяют эозинофильный катионный белок — маркер эозинофилов крови.

Крайне важно иметь представление о функции внешнего дыхания при астме. Спирометрия, спирография + тест с сальбутамолом поможет уточнить характер заболевания, доказать обструкцию.

Рентгенограмма и компьютерная томограмма легких нужны только для исключения пневмонии и других очаговых процессов. «Бронхитические» и «обструктивные» изменения на рентгенограмме диагнозу не помогают, поэтому подвергать ребенка лишней лучевой нагрузке без назначения врача не следует.

У детей раннего возраста астма может быть выставлена при исключении других причин для кашля либо при четкой обратимости и связи с аллергеном.

Как лечат бронхиальную астму?

Главенствующими принципами назначения терапии при астме в последние 25 лет является «ступенчатый» подход к терапии исходя из уровня контроля. Принцип заключается в том, чтобы пациент получал минимальные дозы препаратов, обеспечивающих его нормальное самочувствие и сохранение социальных функций. Каждая последующая ступень содержит возрастающие по дозе, стоимости и наличию побочных эффектов препараты, переход «на ступень вверх» осуществляется в случае отсутствия результата и появлении симптомов заболевания.

В связи с этим экспертам пришлось ввести понятие «контроля БА» и рисков обострений, которые провозглашаются в качестве целей терапии бронхиальной астмы.

Клинический контроль бронхиальной астмы — это состояние отсутствия симптомов заболевания.

Чем лечат астму?

БА лечат 2 основными группами препаратов: ингаляционными стероидами и средствами, расширяющими бронхи. Другие препараты назначаются в особых случаях при наличии показаний.

Как часто следует посещать аллерголога при бронхиальной астме?

Все пациенты с аллергическими заболевании нуждаются в динамическом наблюдении аллерголога и периодическом тестировании на аллергены с целью уточнения изменяющегося профиля сенсибилизации. Учитывая системный характер воспаления, детям с аллергическим ринитом при респираторных жалобах проводится спирография с пробой бронхолитиком. Пациентам с БА спирограмма проводится не реже 1 раза в год.

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