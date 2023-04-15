С 4 по 6 апреля в Бресте прошло первенство Республики Беларусь среди юниоров и юниорок 2003-2005 г.р. по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие более 400 амбициозных юношей и девушек со всей страны. Среди них была наша землячка Яна Костунова, занявшая на соревнованиях почетное 3-е место в весовой категории 59 кг.

С 3 по 8 апреля в Гомеле проходили Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2007-2010 г.р. Воспитанник ДЮСШ «СПАРТА» Роман Глуховский стал серебряным призером соревнований в весовой категории 55 кг.

8 апреля в Мозыре на чемпионате и первенстве Гомельской области по легкоатлетическому кроссу наш район представили 5 спортсменов. Ребята заняли 8-е общекомандное место, а Алексей Гертман из Гусевицы завоевал 2-е место на дистанции 1000 м.

В минувшую субботу юные спортсмены посоревновались в открытом первенстве района по велоспорту на шоссе, приуроченном ко Дню единения народов Беларуси и России. Участие в нем приняли 80 спортсменов из Буда-Кошелевского, Жлобинского и Речицкого районов, а также Могилева и Кировска. Наши воспитанники Виктория Семенова, Дарья Слепцова, Александр Тестов и Арсений Марченко заняли 2-е место, а Мирослава Ремова, Кирилл Ремов и Владислав Журов принесли в копилку района бронзу в своих весовых категориях.

Юлия АЛЕКСЕЕВА

Фото из архива ДЮСШ «СПАРТА»