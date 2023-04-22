В общем благом деле принимают участие более 6700 жителей района. В районном центре, на сельских территориях занимаются работами по благоустройству улиц, дворовых территорий, памятных мест, территорий, закрепленных за предприятиями, озеленением района.

Субботник – отличная возможность еще больше сплотиться! Поэтому работа кипит с самого утра.

Руководство района, депутаты, представители трудовых коллективов, активисты общественных объединений, молодежь – все сегодня, воорувшись инвентарем и отличным настроением, вышли на субботник, чтобы сделать наш город и район чище и краше.

Председатель райисполкома Анатолий Гапоник вместе с семьей, а также его заместители и представители учреждений образования Будакошелевщины раскорчевывают старый яблоневый сад в аг. Октябрь. В будущем освободившиеся земли будут введены в севооборот.



В субботнике активно принимают участие представители силовых структур – РОВД, военного комиссариата, РОСК, РОЧС.



В Буда-Кошелеве активно шли работы по очистке прилотковой части дорог по городским улицам, побелке бордюров, посадке деревьев. На субботнике сегодня представители всех городских организаций.



Но работа кипела и на других участках: члены трудовых коллективов наводили порядок на своих производственных территориях и вокруг них.

Трудовой коллектив РУП «Белоруснефть-Особино» вышел на субботник, чтобы благоустроить Тропу здоровья в аг.Коммунар.

На сельских территориях тоже сегодня кипит работа. Будакошелевцы наводят порядок и благоустраивают ведомственные и закрепленные территории, гражданские кладбища, памятне места, мемориалы, братские могилы и могил жертв фашизма, удаляют древесно-кустарниковую растительность.