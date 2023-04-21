Буда-Кошелевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям объявляет набор на следующие специальности:

Спасатель-пожарный (без опыта);

Водитель пожарного автомобиля (КАТЕГОРИИ С).

В том числе рассматриваются кандидаты, не проходившие службу в армии(при условии, если они годны к службе по состоянию здоровья и получили отсрочку или военный билет по иным причинам).

Заработная плата: от 1200 белорусских рублей.

Обращаться в Буда-Кошелевский районный отдел по ЧС

г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября 8 с 8:00 до 17:00 пн — пт;

Заместитель начальника отдела курирующий кадровое обеспечение:

Рабочий телефон: 802336 7-44-12

Прием на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям описан в Положении о прохождении службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 11 января 2013 г. № 22.

В соответствии с пунктом 5 Положения работниками органов и подразделений являются принятые на службу граждане Республики Беларусь (далее – граждане), которым в установленном порядке присвоены специальные звания.

Согласно пункту 11 Положения, на службу по контракту принимаются на добровольной основе совершеннолетние граждане, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню основного образования выполнять задачи, возложенные на органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям.

На должности рядового и начальствующего (младшего, среднего и старшего) состава принимаются граждане, как правило, не старше 28 лет. На указанные должности могут быть приняты граждане старше 28 лет, если ко дню достижения предельного возраста состояния на службе (48 лет) они будут иметь право на пенсию за выслугу лет (выслуга 20 лет и более).

Ограничения для приема на службу определены пунктом 15 Положения.

Для рассмотрения возможности приема на службу необходимо обратиться в Буда-Кошелевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям. При себе иметь паспорт, военный билет, трудовую книжку (при наличии), документы об образовании, характеристику с последнего места работы (учебы).

Решение о приеме на службу принимается исходя из результатов прохождения кандидатом военно-врачебной комиссии, предварительного изучения его личных, моральных и деловых качеств, данных специальной проверки и ряда других обстоятельств.

Гарантии и компенсации для работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям предусмотрены главой 12 Положения.

Денежное довольствие лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь дифференцировано в зависимости от их служебно-должностного положения, времени пребывания на службе, квалификации, особенностей выполнения возложенных обязанностей и условий прохождения службы.