Актуальные вопросы развития Гомельской области будут рассмотрены во время рабочей поездки Президента Беларуси Александра Лукашенко в этот регион, сообщает корреспондент БелТА.

Глава государства посетит Ветковский район — один из пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Здесь ему доложат о ходе весенних полевых работ в области и в целом по стране.

На базе местного хозяйства Александр Лукашенко ознакомится с ремонтом мелиоративной сети с элементами культуртехнической мелиорации, а также с технологическим процессом сева кукурузы. Президенту планируют продемонстрировать производимую в Гомельской области и восстановленную самортизированную технику и оборудование для предприятий агропромышленного комплекса.

Глава государства проведет совещание с активом Гомельской области по актуальным вопросам развития региона.

 

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Источник: http://gp.by
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