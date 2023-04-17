Восемь районов Гомельской области приступили к севу кукурузы, сообщил первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий 17 апреля на аппаратном совещании в облисполкоме.

Дмитрий Петрожицкий отметил: в области идет подготовка почвы под сев кукурузы.

«Восемь районов — Буда-Кошелевский, Ельский, Калинковичский, Мозырский, Наровлянский, Петриковский, Рогачевский и Светлогорский — приступили к севу кукурузы. По данным на 17 апреля, посеяно 592 га», — рассказал он.

«Перед нами стоит задача к 20 мая завершить сев кукурузы», — напомнил он.

По информации первого заместителя председателя облисполкома, лен в регионе посеяли на 204 га — это 4% от плана. Темпы работ сдерживаются из-за переувлажнения почвы.

Что касается сева многолетних трав, то по этому виду работ аграрии региона достигли отметки в 24% от плана — это свыше 18 тыс. га. Низкие темпы отмечены в Лоевском, Октябрьском, Житковичском районах.

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