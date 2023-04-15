На территории Гомельской области мероприятия в рамках празднования Пасхи по календарю православной конфессии запланированы в 174 православных церквях, из которых 25 — в Гомеле. Основное мероприятие пройдет с 22.00 до 6.00 в соборе Петра и Павла в Гомельском дворцово-парковом ансамбле. Кроме этого, запланировано прибытие благодатного огня из национального аэропорта «Минск».

В связи с масштабом мероприятий 15 и 16 апреля стражи порядка, в том числе весь личный состав сотрудников Госавтоинспекции Гомельщины, будут переведены на усиленный вариант несения службы и сосредоточены на обеспечении личной, имущественной, а также дорожной безопасности граждан, сообщает УВД гомельского облисполкома.