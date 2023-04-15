На территории Гомельской области мероприятия в рамках празднования Пасхи по календарю православной конфессии запланированы в 174 православных церквях, из которых 25 — в Гомеле. Основное мероприятие пройдет с 22.00 до 6.00 в соборе Петра и Павла в Гомельском дворцово-парковом ансамбле. Кроме этого, запланировано прибытие благодатного огня из национального аэропорта «Минск».
В связи с масштабом мероприятий 15 и 16 апреля стражи порядка, в том числе весь личный состав сотрудников Госавтоинспекции Гомельщины, будут переведены на усиленный вариант несения службы и сосредоточены на обеспечении личной, имущественной, а также дорожной безопасности граждан, сообщает УВД гомельского облисполкома.
При проведении религиозных мероприятий ожидается большое скопление граждан, как в религиозных зданиях, так и на прилегающей территории. В случае возникновения затруднительных ситуаций, связанных с организацией дорожного движения и обеспечением правопорядка, правоохранители будут готовы к оказанию необходимой помощи. Наряды ДПС, обеспечивая безопасность дорожного движения и охрану общественного порядка, будут приближены к православным и католическим храмам. Особое внимание сотрудники ГАИ уделят предотвращению дорожно-транспортных происшествий, выявлению бесправных и нетрезвых водителей, а также безопасности пешеходов.
Источник: http://gp.by
Источник: http://gp.by
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