«Пасха — один из самых почитаемых в Беларуси праздников. Он олицетворяет торжество жизни, любви и добра, — говорится в поздравлении. — Уважайте и бережно храните своё прошлое, любите и цените своё настоящее и с приподнятой головой уверенно шагайте навстречу будущему».

Губернатор пожелал всем помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, пасхального ликования, добрых улыбок. «Здоровья, уюта, комфорта, благодати, душевного просветления. Пусть Воскресенье Христово принесет на нашу землю свет, счастье, мир», — пожелал Иван Крупко.

Гомельщина официально