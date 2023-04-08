В нынешнем году весна не благоволит аграриям. Затянувшиеся дожди сдерживают привычный для этого времени ход работ: немало угодий остается вне зоны доступа для техники. Но это не повод, чтобы упускать время, уверены в РУП «Белоруснефть-Особино», где используют буквально каждую погожую минуту, чтобы провести посевную кампанию в срок.

По словам управляющего сельхозучастком №1 в д. Уза Вячеслава Иванова, несмотря на неустойчивую погоду, которая не дает существенно увеличить темпы технологических операций, без дела земледельцы не сидят. Сейчас в хозяйстве активно проводятся работы по подкормке озимых зерновых культур и рапса карбамидно-аммиачной смесью (КАС). И, как показывает практика, с этой задачей они успешно справляются.

Применение удобрения КАС, как и любого другого, направлено на повышение урожайности. И здесь также важно соблюсти оптимальные сроки, чтобы не навредить всходам. Неслучайно эту работу доверяют настоящим профессионалам, среди которых трактористы-машинисты Петр Астапович и Алексей Ковалев.

Застаем аграриев прямо в поле, за деревней Лапичи, где они в дружном тандеме ведут подкормку озимой пшеницы КАС. О том, что механизаторам приходится трудиться в непростых погодных условиях, видно даже по технике.

– Хоть почва после обильных дождей размокла, но там, где другая техника не пройдет, мы на самоходных опрыскивателях «Роса» проводим подкормку озимых культур, – со знанием дела рассказывает механизатор Петр Астапович. – Первую подкормку провели своевременно, даже пришли на помощь соседнему сельхозпредприятию. Сейчас у растений настала оптимальная фаза для второй подкормки. Ведь как растения накормишь, такой и урожай получишь. Поэтому на раскачку у нас времени нет: в поле трудимся весь световой день, чтобы уложиться в оптимальные сроки.

Механизатор Петр Астапович в РУП «Белоруснефть-Особино» работает уже 4 года. На Будакошелевщину вместе с семьей приехал 6 лет назад с Лельчицкого района, откуда он родом. Первое образование получил в Краснобережском аграрном колледже, выучился на техника-механика. За плечами у него и учеба в Мозырском педуниверситете, где получил профессию учителя трудового обучения. Однако, попробовав себя на педагогическом поприще, все же решил, что земля ему ближе, и вернулся в сельхозотрасль. И об этом нисколько не жалеет, ведь здесь есть возможность не только работать, но и хорошо зарабатывать.

Толк в работе на земле знает и Алексей Ковалев, за плечами у которого не один год работы в отрасли. Трудовой путь начинал в родном хозяйстве ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». После окончания колледжа приборостроения около 4-х лет работал монтажником связи в Гомеле. Со временем решил осесть в сельской местности. Работу нашел быстро, тем более что трудолюбивые руки в сельском хозяйстве всегда нужны, а если еще и к работе подходишь со всей ответственностью, то здесь тебе почет и уважение.

По словам мужчины, труд на земле требует полной самоотдачи и усердия, ведь зачастую приходится работать с утра и до позднего вечера. Но это того стоит. Радуют не только результаты труда, но и достойная заработная плата. Поэтому аграрии заинтересованы справиться с поставленными задачами как можно быстрее и качественнее.

За день механизаторы проводят подкормку в среднем на 120 га каждый и темпы снижать, несмотря на внешние обстоятельства, не намерены.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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