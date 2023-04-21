В Беларуси изменили порядок реализации пилопродукции на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства.

В Республике Беларусь вводятся изменения в порядке заключения сделок с пиломатериалами на экспорт.

Это предусмотрено постановлением Совета министров от 19 апреля 2023 года №266.

Документ предполагает, что вся реализация пилопродукции на экспорт будет осуществляться исключительно через Белорусскую универсальную товарную биржу.

С 21 апреля 2023 года сделки с пиломатериалами с условием поставки на экспорт подлежат заключению в обязательном порядке на биржевых торгах.

«Уже с 21 апреля лесхозы не смогут заключать новые прямые договоры. Заключенные ранее прямые договоры между лесхозами и покупателями остаются действующими до их исполнения», – сообщает пресс-служба Минлесхоза.

Напомним, ранее в «Беллесбумпроме» рассказали, как прошел 2022 год для лесной отрасли в целом и для предприятий концерна в частности.

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