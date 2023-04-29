На базе стадиона Белорусского государственного университета физической культуры в Минске БРСМ сегодня дал старт новому республиканскому проекту — Молодежному физкультурному спортивно-патриотическому комплексу «Молодежь — труду и обороне», передает корреспондент БЕЛТА.

«Молодежь — труду и обороне» — именно с таким названием мы развиваем проект. Это элементарный минимум подготовки для здорового, физически развитого молодого патриота страны», — рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.

Физкультурный спортивно-патриотический комплекс «Молодежь — труду и обороне» — прототип программы физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне». Он состоит из двух частей. Первая — сдача физкультурно-спортивных нормативов: бег на 30, 60, 1000 м, подтягивание, отжимание в упоре лежа, прыжок в длину с места и др. Вторая часть — военно-прикладные нормативы (базовые элементы курса молодого бойца) — сборка-разборка автомата, надевание противогаза или респиратора, стрельба по мишеням.

«Сетка испытаний сложная но она исполнимая», — отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

В старте проекта в Минске приняли участие более 60 молодых людей, в том числе лидеры и актив БРСМ из всех регионов.

«Подобные мероприятия проводились и ранее, но уникальность сегодняшнего старта, что ребята сдают не только физические нормативы, но и проходят основы военной подготовки, — дополнил первый секретарь ЦК БРСМ. — Безусловно, проект будет распространяться по регионам страны. Уверен, что количество молодых людей, готовых к труду и обороне, будет только расти».

belta.by