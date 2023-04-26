В Беларуси начали выплачивать материальную помощь ко Дню Победы. Ее получат более десяти тысяч человек, средства должны быть начислены до 4 мая.

В соответствии с решением Президента Беларуси Александра Лукашенко каждый год ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, а также лицам, пострадавшим от последствий военных действий, выплачивается материальная помощь.

Как ранее отметил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, предусмотрены выплаты в размере от BYN 850 до BYN 2000. Материальную помощь, по его словам, получат более десяти тысяч человек.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, на выплату единовременной матпомощи из республиканского бюджета выделят около 10 млн рублей. По сравнению с прошлым годом размер материальной помощи увеличен для всех получателей.

Так, выплаты в размере BYN 2000 получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года. Такая же сумма предусмотрена для лиц, принимавших участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах.

Матпомощь в размере BYN 1100 получат:

лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Матпомощь в размере BYN 850 окажут:

членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супругам, не вступившим в новый брак, детям-инвалидам с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством);

бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством;

инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

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