В Беларуси начался сев ярового рапса, свеклы, картофеля и кукурузы, сообщили БелТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 12 апреля сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) проведен на площади 204,6 тыс. га, или 31,5% плана. В Брестской области сев проведен на 76,5% запланированных площадей, Витебской — 0,56%, Гомельской — 30,2%, Гродненской — 73,8%, Минской — 20,7%, Могилевской — 5,6%. Также продолжается и подготовка почвы под сев, уже подготовлено 300,7 тыс. га (46,2% плана).

Сев ярового рапса уже выполнен на площади 0,58 тыс. га, или 1,24% к плану, льна — 3,5 тыс. га, или 7,46%, сахарной свеклы — 6,12 тыс. га, или 6,02%, однолетних трав — 22,3 тыс. га, или 8,51%. Началась и посадка картофеля — его пока высадили только на 0,01 тыс. га, или 0,04% от плана. Также стартовала посадка кукурузы — 0,44 тыс. га, или 0,04% от плана.

Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в этом году планируется посеять на площади 650,4 тыс. га, кукурузу на зерно — на 265,3 тыс. га, картофель — на 26,1 тыс. га, сахарную свеклу — на 101,7 тыс. га. В нынешнем году сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства должны обеспечить производство зерна в объеме 8,877 млн т.

Источник: http://gp.by

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