В Беларуси объявлен республиканский конкурс литературных произведений для детей и юношества «Книга мне — книга во мне». Такая информация размещена на официальном портале Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.

К участию приглашаются все желающие без ограничений. На конкурс принимаются тематические литературные произведения о бережном отношении к семье, дому, о семейных традициях, реликвиях, о верности истории предков. Работы могут быть посвящены доброжелательности, гостеприимству, дружбе, любви к Родине, к малой родине, миролюбию, сдержанности и многому другому. События сюжета должны проходить на территории современной Беларуси, отражать историю края, природу, язык. Произведения могут быть на русском и белорусском языках. Работы будут оцениваться в номинациях «Малая проза» (сказка, притча, рассказ, очерк, эссе), «Поэзия» (стихотворение, басня, песня), «Драматургия» (сценарий).

Целью конкурса обозначено сбережение в белорусском обществе передаваемых из поколения в поколение духовно-нравственных ценностей. Организаторами выступают Союз писателей Беларуси и Синодальный отдел Белорусской православной церкви по сотрудничеству со светскими учреждениями образования при содействии Белорусского союза женщин, Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН, Белорусского государственного университета культуры и искусств, издательского дома «Педагогическая пресса», издательства «Адукацыя i выхаванне», Минского городского института развития образования.

Конкурсные работы принимаются до 17 сентября. Торжественная церемония награждения состоится в ходе VIII Белорусских Рождественских образовательных чтений.

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