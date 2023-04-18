В Беларуси определили порядок перечисления средств, заработанных на республиканском субботнике. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов от 12 апреля 2023 года №17, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом определено, что республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные правительству, местные исполнительные и распорядительные органы, другие организации перечисляют денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая тех, чья деятельность не связана с производством продукции, оказанием платных услуг, на отдельные банковские счета рай- и горисполкомов.

Принимающие участие в республиканском субботнике некоммерческие организации перечисляют наличные денежные средства в размерах, определяемых добровольно их коллективами, на отдельные счета рай- и горисполкомов или на текущий (расчетный) банковский счет организации с последующим перечислением их на отдельные счета рай- и горисполкомов.

В свою очередь рай- и горисполкомы ежедневно перечисляют на отдельные счета облисполкомов полученные от проведения республиканского субботника денежные средства. А облисполкомы и Мингорисполком — на отдельный банковский счет Министерства финансов по учету средств республиканского субботника в Национальном банке.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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