Министерство антимонопольного регулирования и торговли скорректировало предельные минимальные цены на алкогольную продукцию с учетом роста ставок акцизов в 2023 году. Это предусмотрено постановлениями МАРТ от 17 апреля 2023 года №29 и №30, сообщает БелТА со ссылкой на сайт министерства.

Предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере Br92,67 за декалитр безводного спирта.

Предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28%, производимые и (или) реализуемые на территории Беларуси, установлены на уровне за 0,5 л алкогольного напитка крепостью 40%: отпускная цена на условиях франко-отправления (без НДС) — Br6,83, розничная цена (с НДС) — Br9,04.

Что касается плодовых крепленых марочных вин улучшенного качества и специальной технологии, там предельная минимальная отпускная цена определена в размере Br4,18 за 0,7 л крепостью 18% (без НДС) на условиях франко-отправления.

Как сообщалось, ставки акцизов на алкоголь в Беларуси увеличивались с 1 января.

Документы вступают в силу после их официального опубликования.

Источник: http://gp.by

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