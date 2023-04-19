В Беларуси сокращены сроки регистрации на централизованное тестирование. Об этом журналистам сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сроки регистрации на централизованное тестирование в этом году несколько сокращены. Если в прежние годы процедура проходила со 2 мая по 1 июня, то в этом году она стартует с 10 мая», — проинформировал Юрий Миксюк.

Он отметил, что времени для регистрации на ЦТ хватит. «Этих сроков вполне достаточно, поскольку технология регистрации претерпела развитие. Остается форма предварительно-дистанционной регистрации через сайт РИКЗ. Можно обратиться в ближайший пункт тестирования и зарегистрироваться для участия в ЦТ в любом пункте по стране. С другой стороны — значительная часть испытаний участниками будет пройдена уже на этапе централизованного экзамена. В связи с этим можно назвать еще одну особенность этого года — не будет сдвоенных дней сдачи ЦТ по таким предметам, как русский язык и математика, когда наблюдалось большое количество участников и нужно было обеспечить им комфортные условия», — констатировал директор РИКЗ.

БелТА