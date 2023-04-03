Этой весной состоится 8–ая ежегодная премия «Банк года», в рамках которой будут награждены лидеры банковской системы по итогам 2022 года. Одна из основных номинаций конкурса – «Выбор интернет–пользователей».
Голосование проходит на сайте bankgoda.by и продлится по 30 апреля включительно. Отметим, что итоги голосования влияют на определение обладателя Grand Prix, так как лидер конкурса определяется по суммарному числу призовых мест во всех номинациях. В голосовании за банки могут принять участие все жители Республики Беларусь. Голосование является бесплатным и осуществляется при помощи смс–верификации.
Кстати, интернет–пользователи смогут отдать свой голос не только за любимый банк, но и за одну из претенденток в номинации «Мисс Фото». Среди номинанток – сотрудницы организаций банковской системы. Обладательницей титула «Официальное лицо премии «Банк года» будет признана участница, которая не только получила наибольшее количество голосов в интернет–голосовании, но и представляет банк–участник премии. В этом году официальным лицом конкурса является Алеся Лебедь, сотрудница Беларусбанка. Фото девушки украсит все имиджевые афиши проекта. Образ для фотосессии с Алесей был создан при участии белорусского бренда одежды UNEED.
Итоги премии будут объявлены в мае. Среди конкурсных номинаций:
- Лучший банк среди крупных
- Лучший банк среди средних
- Лучший банк среди малых
- Выбор интернет–пользователей
- Топ–менеджер
- Сделка года
- Инновационный банк: технологии
- Инновационный банк: продукты
- Лидер кредитования
- Вклад в науку
- Корпоративно–социальная ответственность
- Инвестиционный банк
- Мобильное приложение для физических лиц
- Мобильное приложение для юридических лиц
- Банковский маркетинг
Результаты будут определены экспертной комиссией, в состав которой традиционно войдут профессионалы финансового сектора Беларуси. С полным перечнем экспертов можно ознакомиться на сайте bankgoda.by
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- Учредитель премии – портал MYFIN.BY
- Организатор премии – агентство событийного маркетинга GUARDO
- Генеральный партнер – платежная система БЕЛКАРТ
- Официальные партнеры – BRAUN, DELONGHI
- Digital–партнер – AMDG