Этой весной состоится 8–ая ежегодная премия «Банк года», в рамках которой будут награждены лидеры банковской системы по итогам 2022 года. Одна из основных номинаций конкурса – «Выбор интернет–пользователей».

Голосование проходит на сайте bankgoda.by и продлится по 30 апреля включительно. Отметим, что итоги голосования влияют на определение обладателя Grand Prix, так как лидер конкурса определяется по суммарному числу призовых мест во всех номинациях. В голосовании за банки могут принять участие все жители Республики Беларусь. Голосование является бесплатным и осуществляется при помощи смс–верификации.

Кстати, интернет–пользователи смогут отдать свой голос не только за любимый банк, но и за одну из претенденток в номинации «Мисс Фото». Среди номинанток – сотрудницы организаций банковской системы. Обладательницей титула «Официальное лицо премии «Банк года» будет признана участница, которая не только получила наибольшее количество голосов в интернет–голосовании, но и представляет банк–участник премии. В этом году официальным лицом конкурса является Алеся Лебедь, сотрудница Беларусбанка. Фото девушки украсит все имиджевые афиши проекта. Образ для фотосессии с Алесей был создан при участии белорусского бренда одежды UNEED.

Итоги премии будут объявлены в мае. Среди конкурсных номинаций:

  • Лучший банк среди крупных
  • Лучший банк среди средних
  • Лучший банк среди малых
  • Выбор интернет–пользователей
  • Топ–менеджер
  • Сделка года
  • Инновационный банк: технологии
  • Инновационный банк: продукты
  • Лидер кредитования
  • Вклад в науку
  • Корпоративно–социальная ответственность
  • Инвестиционный банк
  • Мобильное приложение для физических лиц
  • Мобильное приложение для юридических лиц
  • Банковский маркетинг

Результаты будут определены экспертной комиссией, в состав которой традиционно войдут профессионалы финансового сектора Беларуси. С полным перечнем экспертов можно ознакомиться на сайте bankgoda.by

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  • Учредитель премии – портал MYFIN.BY
  • Организатор премии – агентство событийного маркетинга GUARDO
  • Генеральный партнер – платежная система БЕЛКАРТ
  • Официальные партнеры – BRAUNDELONGHI
  • Digital–партнер – AMDG

myfin.by