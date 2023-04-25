Скорректировать механизм

В соответствии с принятым указом Правительством будет определен перечень лекарственных препаратов и скорректирован механизм регистрации предельных отпускных цен производителей на них. Этот механизм называется референтным ценообразованием и основывается на анализе сравнения стоимости препаратов, которые имеют одинаковое действующее вещество и представлены на международном рынке.

— Министерство здравоохранения сейчас определяет препараты, которые войдут в этот перечень, — рассказывает замминистра Юрий Горбич. — В 345-м Указе было чуть более 80 лекарственных форм. Сейчас мы работаем над тем, чтобы этот перечень наиболее отражал фармацевтический рынок Республики Беларусь.

По словам специалиста, за основу будет взят перечень препаратов, которые достаточно часто используются в клинической практике и без которых в принципе невозможно оказывать помощь пациентам.

Честная конкуренция

Второй принципиальный момент состоит в том, что в рамках этого перечня основных лекарственных средств будут определены 100 препаратов с наибольшим объемом продаж, поясняет Юрий Горбич. При этом учитывается, чтобы на каждую из позиций было минимум три генерических названия на рынке Беларуси — то есть несколько вариантов препаратов от разных производителей. Это необходимо для того, чтобы исключить вероятность пропадания какого-то из препаратов с рынка.

Суть референтного ценообразования заключается в том, чтобы предельная отпускная цена, которая будет зарегистрирована, была сопоставима с ценой на тот же препарат в сопредельных государствах. Это позволит не допустить ситуации, когда на белорусский рынок поступают лекарственные средства одного и того же наименования по цене в 2, 3, 4, 10, а иногда даже и в 100 раз (такие попытки тоже были) выше, чем в странах-соседках, подчеркивает Юрий Горбич.

Как показала правоприменительная практика, с введением 345-го Указа в 2018 году цены упали почти на 300 лекарственных форм, а чуть больше чем на сотню — увеличились, но рост их стоимости не превысил 6 процентов.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, получить информацию о контактах и режимах работы аптек Минска, имеющих право с 1 июня 2023 года реализовывать лекарственные препараты по рецептам врачей, можно по телефону 169 справочной аптек Минска и на сайте PHARMA.BY в разделе «Аптечная сеть».

Не будет ли дефицита?

Возврат к действию Указа «О регистрации цен на лекарственные средства» однозначно не вызовет их дефицита, уверены в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала замминистра Наталья Василевская:

— Этими вопросами будет заниматься рабочая группа, которая и раньше вела пилотный проект, общалась с производителями и крупными импортерами лекарственных средств в страну. Мы будем согласовывать некоторые действия, правила игры. Если даже на более сложном этапе в 2018 году мы были услышаны и крупные компании сделали все, чтобы рынок лекарственных препаратов Беларуси остался заполненным и никто не ощутил никакого дефицита, то на сегодняшний день мы чувствуем себя спокойнее.

С 1 июня не все аптеки смогут продавать лекарства по рецептам врачей

На другом уровне

Совершенствование законодательства в области здравоохранения продолжается: в январе 2023 года были внесены изменения в условия организации аптечной торговли.

Как объяснил заместитель министра здравоохранения Юрий Горбич, открытие в населенных пунктах аптек 1—5-й категорий теперь возможно только при условии, что в этом здании или сооружении нет другой аптеки, а также ее нет в радиусе 500 метров. Единственное исключение — для торговых центров. В зависимости от их площади там может быть до трех фармацевтических точек.

Изменения затронули и продажи лекарств по рецепту. Самые большие нарушения зафиксированы в аптеках 5-й категории: часто гражданам реализовывали препараты, которые не соответствуют назначениям врача. Чтобы избежать плачевных последствий, самые маленькие фармацевтические точки в местах массового сосредоточения населения (магазины, рынки, вокзалы) с 1 июня 2023 года не смогут продавать такие препараты. Они будут реализовывать лишь те лекарства, которые отпускаются без рецепта врача.

Юрий Горбич подчеркнул: Министерство здравоохранения ни в коей мере не закрывает ворота в ситуации, если аптека 5-й категории в настоящий момент существует, но по своим условиям, штату и площадям она может перевестись во 2-ю категорию или даже в 1-ю.

По закону аптеки 1-й категории могут производить и фасовать некоторые лекарственные средства по индивидуальным рецептам, имеют право реализовывать лекарства оптом больницам и поликлиникам. Их площадь — не менее 100 квадратных метров (есть производственные помещения и места для хранения препаратов, соблюдаются другие серьезные требования).

Аптеки 2-й категории тоже достаточно большие, площадью не менее 60 «квадратов», у них есть торговый зал, помещения для хранения.

МНЕНИЕ

Марина ШКРОБ, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

— Практика регулирования цен на лекарственные препараты не является чем-то новым для нашей страны. Фактически она возвращает нас к привычным правилам игры на фармакологическом рынке, которые действовали до начала пандемии коронавирусной инфекции. Теперь ситуация стабилизировалась, снова появилась возможность жестко контролировать вопрос справедливого ценообразования и равных конкурентных условий для производителей лекарственных препаратов. Это однозначно пойдет на пользу нашим гражданам. Что касается небольшого повышения цен, это тоже необходимо, чтобы не допустить массового экспорта лекарств из страны и в первую очередь обеспечивать нужды населения Беларуси.