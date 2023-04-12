Сегодня состоялось торжественное открытие обновленной торговой точки, располагавшейся на месте магазина «Пятачок».

Два месяца назад ОАО «Агрокомбинат «Южный» прекратил продажу продукции в этой торговой точке. Жлобинский мясокомбинат в целях расширения торговых сетей занялся ремонтом помещения. Магазин получил новое название «Жлобінскі гасцінец». Сегодня его торжественно открыли заместитель председателя райисполкома Артем Гришай и заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «АФПК Жлобинский мясокомбинат» Дмитрий Подерягин.

Дмитрий Игоревич отметил, что за это время в торговом объекте отремонтировали фасад, обновили внутреннее оформление, закупили оборудование. На прилавке уже появились новинки сыровяленой и сырокопченой продукции, вареные колбасы, а также все виды мяса популярной жлобинской сети.

Стоит отметить, что в районе ведется постоянная работа над расширением фирменной торговли с привлечением других известных белорусских брендов.

Будакошелевцы поделились впечатлениями о новом магазине.

Любовь ШИНКОРЕНКО, жительница райцентра:

– Раньше покупала продукцию Жлобинского мясокомбината в близлежащих городах. Разница в ценах по сравнению с другими магазинами хорошая: видно и по колбасам, и по мясу. Планирую приобрести сегодня свежие разруб и колбасу.

Наталья БОЖЕНКОВА, жительница Буда-Кошелева:

– Покупаю продукцию мясокомбината каждую неделю на наших ярмарках. Она продается по выгодной цене и по вкусу не уступает другим производителям. Пришла сегодня посмотреть цены и, конечно же, что-нибудь прикупить. По моему мнению, этот магазин будет популярен, особенно среди пенсионеров.

Виктор ХАЛЕЦКИЙ, пенсионер:

– До закрытия «Пятачка» ходил сюда за мясом и колбасами. Сегодня пришел посмотреть, что изменилось, сравнить цены. Жлобинская продукция мне нравится, поэтому надеюсь, что магазин будет чаще радовать нас новинками, ценами и качественными мясными изделиями.

Алина ЮРИНСКАЯ

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