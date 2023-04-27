Провела заседание заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова.

Для обсуждения были вынесены темы профилактики преступлений и правонарушений в трудовых коллективах, соблюдения правил по охране труда в период посевной кампании и военно-патриотическая работа в коллективах.

Прокурор района Андрей Комаров подробно остановился на теме ответственности за подписку на экстремистские интернет-ресурсы. Он в очередной раз напомнил о необходимости доносить правдивую информацию до трудовых коллективов. К слову, на данный момент штраф за подобные правонарушения составляет до 30 базовых величин для физических лиц и до 200 базовых величин для юридических лиц.

Председатель районной общественной организации Белорусского общества Красного Креста Валентина Лукашенко проинформировала идеологов о работе районной организации, отметила, что помощь беженцам и переселенцам из Украины до сих пор остается актуальной.

В завершение совещания Людмила Кураликова акцентировала внимание на необходимости проведения информационно-разъяснительной работы касаемо ответственности за подписку на экстремистские интернет-ресурсы.

Алина ЮРИНСКАЯ

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