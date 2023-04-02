В этом году, чтобы стать студентом, нужно сдать два централизованных экзамена, пройти одно централизованное тестирование, а также предъявить аттестат и характеристику из школы. Правда, некоторые абитуриенты могут быть зачислены в вуз автоматом — безо всяких испытаний. Узнали, кто эти счастливчики и на какие специальности они могут поступать.

«Студенческий» почти в кармане

В новых правилах приема расширено количество категорий выпускников, которые смогут поступить в высшие учебные заведения. Так, без экзаменов зачисляют обладателей дипломов I, II, III степени университетских олимпиад. Напомним, это пилотный проект нынешней вступительной кампании. В интеллектуальном состязании приняли участие более 20 региональных вузов. Без привязки к конкретному профильному предмету зачисляются победители международных и республиканских олимпиад. Так, успех на областном уровне дает право зачисления без испытаний в областные вузы, на республиканском — во все альма-матер.

В ГГУ имени Ф. Скорины на педагогические специальности примут абитуриентов, которые, к примеру, прошли обучение в профильных классах педагогической направленности и имеют по учебным предметам оценки не ниже 7, а по профильным — не ниже 8. В списке значится 12 специальностей, в том числе «белорусская и русская филологии», «география», «физика», «математика», «музейное дело» и «охрана историко-культурного наследия», «геоэкология». Этот же вуз готов принять победителей третьего этапа республиканской олимпиады по специальностям, востребованным экономикой: «компьютерная физика», «лесное хозяйство», «электронные системы и технологии» и другие.

Новшеством этого года стали внутривузовские олимпиады, которые зимой прошли в региональных высших учебных учреждениях страны. В чем их плюсы? Победители могут поступить на выбранную специальность в соответствии с предметом по профилю гораздо раньше основного этапа вступительной кампании. Простыми словами, абитуриенты-победители уже в начале весны смогли выдохнуть — они поступили!

В ВГУ имени П.М. Машерова университетская олимпиада состоялась по 10 предметам. В предварительном этапе, который проходил в заочной форме, свои силы решили попробовать 1300 ребят, 940 из них прошли далее. В заключительном же этапе, который требовал личного присутствия конкурсантов, участвовало 526 человек. В итоге 160 лучших из них получили дипломы победителей І, ІІ, ІІІ степени. К слову, это 19,5% от участников-победителей по всей стране, фактически каждый пятый.

Согласно установленной квоте эти ребята могут быть зачислены на одну из 17 специальностей. В списке, например, «социально-педагогическое и психологическое образование», «прикладная математика», «экология» и так далее.

— Прошу обратить внимание абитуриентов, что документы, указанные в Правилах приема, в приемную комиссию университета необходимо предоставить до 15 июня. Зачисление будет осуществляться 16 июня, — отмечает проректор ВГУ имени П. М. Машерова Ирина Семкина. — Среди участников олимпиады сложился довольно высокий конкурс по ряду учебных предметов. Это говорит о востребованности нашего университета и доверии к нам со стороны учащихся, их родителей и педагогов.

К слову, наибольшее число участников было зарегистрировано на математику, английский язык и биологию. Ребята приехали на олимпиаду не только из Витебской, но и Гродненской, Гомельской, Могилевской и Минской областей.

Профессии, востребованные экономикой

У старейшего вуза страны — Белорусской государственной сельскохозяйственной академии — еще более привлекательные условия приема, в том числе и без экзаменов. По словам начальника отдела профориентационной работы Николая Кудрявца, со вступлением в силу нового классификатора в БГСХА изменились многие названия специальностей и их квалификации. Например, «зоотехния» и «агрономия» теперь называются «производство продукции животного происхождения» и «производство продукции растительного происхождения». На выходе в дипломе квалификация — технолог. Если ранее было «промышленное рыбоводство», то теперь это — «водные биоресурсы и аквакультура».

— Появилась совершенно новая и пока единственная в нашей академии специальность — «строительство зданий и сооружений». Она интересна тем, что студенты получат не общее высшее, а специальное высшее образование. Правда, учиться нужно будет не 4 года, как остальным, а 5 лет. Зато ребята сразу получат квалификацию «инженер-строитель» и диплом магистра, — поясняет Николай Иванович. — Впервые в этом году будем набирать студентов по специальности «технический сервис в агропромышленном комплексе», которая открылась на факультете механизации и сельского хозяйства.

Говоря об экономическом блоке, собеседник отметил, что специальности на факультете бухгалтерского учета, бизнеса и права остались без изменений. На экономическом факультете прежнее название «экономика и организация производства в отраслях АПК» изменили на «агробизнес». А что, звучит!

— Что касается поступления без экзаменов, то нынешние правила приема подразумевают два варианта. Первый — на востребованные экономикой специальности поступают те, кто окончил школу с золотой или серебряной медалью или же с отличием профессионально-технический колледж после 9 классов или средне-специальный колледж, — отмечает представитель вуза. — В этом году список специальностей без экзаменов значительно расширился. Если ранее в нем было 27 пунктов, то сейчас — 53.

В БГСХА в этот перечень попали следующие специальности: «производство продукции растительного происхождения», «защита растений и карантин», «производство продукции животного происхождения», «водные биоресурсы и аквакультура» и другие.

— Согласно правилам приема, ребята, которые в этом году поступают на сельскохозяйственные специальности на условиях целевой подготовки, также имеют право зачисляться в академию без вступительных испытаний. Подача документов — с 1 по 5 июня, и уже после 16 июня они первокурсники, — рассказывает Николай Кудрявец.

К слову, выпускники аграрных классов зачисляются без вступительных экзаменов только при заключении целевого договора. Этот факт является обязательным для получения льготы при поступлении.

С 2023 года выпускники лицеев — БГУ, Белорусско-Российского университета, Полесского государственного университета и ВГУ имени ПМ Машерова — получили возможность при отличной успеваемости поступать в соответствующие университеты без экзаменов.

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