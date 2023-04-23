Правила перевозки детей до двенадцати лет напомнили водителям в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале инспекции.

Отмечается, что перевозка детей в возрасте до 5 лет в легковом автомобиле должна осуществляться в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка.

Также в возрасте от пяти до двенадцати лет стоит осуществлять перевозку в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.

«Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования указанных устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси», – уточнили в ГАИ.

sb.by