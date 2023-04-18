В актовом зале ОВД администрации Центрального района Гомеля с учащимися городских учреждений образования обсудили тему ответственности за совершение «наркотических» преступлений.

Ребятам показали тематические фильмы, а после в зал завели несовершеннолетнего парня в наручниках. Это бывший учащийся Гомельского колледжа дизайна и компьютерной графики. Недавно он был отчислен, отучившись всего два курса. Городским отделом Следственного комитета в отношении него возбуждено уголовное дело по частям 1 и 3 статьи 328 Уголовного кодекса Беларуси. Установлена причастность юноши к незаконного обороту наркотиков.

Орган предварительного следствия ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Заместитель прокурора Гомеля Виталий Савенчук отметил, что прокуратура дала на это согласие. Арестованный обратился к своим сверстникам и порекомендовал им никогда не связывать свою жизнь с наркотиками.

– Рядом с парнем учились ребята, которые видели и знали, чем он занимался. Если среди вас такие есть, его боль и боль его родителей примите и на себя, – отметил заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома Евгений Миткевич. – Я общался с обвиняемым и попросил его дать совет, как донести до молодежи серьезность всех последствий. Он сказал: «Надо водить в ИВС. Обычной беседы недостаточно».

Также Евгений Миткевич рассказал о тенденции, когда современные парни ведут девушек не под венец, а в тюрьму. Несовершеннолетние девчонки живут с совершеннолетними парнями на съемной квартире. Знают, что юноша употребляет запрещенные вещества, и думают, что спасут его. Позже вовлекаются в преступную деятельность.

– Помните, что возле каждой закладки стоит милиционер, – подчеркнул заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома.

В этом году на Гомельщине также возбуждены уголовные дела за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в отношении несовершеннолетних из Житковичского и Мозырского районов. Всего в производстве находится семь уголовных дел, возбужденных по статье 328 Уголовного кодекса Беларуси.

























Источник: http://gp.by

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