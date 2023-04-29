На мероприятие были приглашены жители и гости города, в том числе призывники весеннего призыва.

В ходе торжественных мероприятий были организованы показательные выступления роты почетного караула военно-транспортного факультета в Белорусском государственном университете транспорта и военнослужащих сил специальных операций Вооруженных Сил, презентации военных учебных заведений, воинских частей и силовых ведомств, также конкурсы и концертная программа.

В этот же день прошла отправка порядка 120 призывников из Гомельской области в Вооруженные Силы и другие воинские формирования.

Фото: Евгений Лопушко, «Ваяр», ВТФ в БелГУТ

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