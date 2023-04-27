В Гомельской области в соответствии с Указом Президента ведется строительство 11 молочно-товарных ферм в Буда-Кошелевском, Брагинском, Ветковском, Добрушском, Жлобинском, Калинковичском, Мозырском, Рогачевском и Речицком районах

Как подчеркнул зампред облисполкома Андрей Барановский, строительство идет по графику, готовность отдельных объектов доходит до 47%. «Смешанное финансирование – а это областной бюджет, субвенций ЧАЭС, кредитные ресурсы «Белагропромбанка» и собственные средства предприятий — позволяет ритмично производить строительно-монтажные работы и своевременно комплектовать объекты необходимыми материалами и конструкциями», — уточнил замгубернатора.

Тема эта находится на постоянном контроле председателя облисполкома Ивана Крупко, который еженедельно инспектирует ход строительных работ. «Каждая такая современная ферма строится под конкретного руководителя, который сможет грамотно распорядиться её возможностями и в кратчайшие сроки получить достойный результат», — подчеркивает губернатор.

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