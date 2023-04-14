В Гомельской области фиксируются случаи укусов клещей. Об этом сообщила 13 апреля заместитель главного врача по эпидемиологии и идеологической работе Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Тульженкова, передает корреспондент БЕЛТА.

«Укусы в этом году уже есть», — сказала замглавврача.

По ее словам, группы профессионального риска, например лесники, получают вакцину от клещевого энцефалита. «Они чаще встречаются с клещами и подвергаются опасности», — уточнила Ольга Тульженкова.

Привиться от клещевого энцефалита можно и на платной основе. Однако в юго-восточном регионе это не очень востребовано. «Клещевой энцефалит для Гомельской области не эндемическое заболевание. Регистрируются единичные случаи — от одного до пяти ежегодно. Чаще регистрируется Лайм-боррелиоз — бактериальная инфекция, которая передается клещами», — рассказала заместитель главного врача.

«В этом году в регионе фиксировался случай Лайм-боррелиоза, но это последствия прошлогоднего укуса. У заболевания достаточно длительный инкубационный период, оно не имеет четкой клиники, которая определила бы по первым симптомам, что это именно Лайм-боррелиоз. Это боли в суставах, слабость, повышенная утомляемость, то есть неспецифические симптомы», — уточнила Ольга Тульженкова.

Она напомнила и важные рекомендации для профилактики заболеваний, которые можно получить от клещей. Так, при походе в лес следует выбирать правильную одежду ( с хорошими манжетами, плотными воротниками), головной убор, использовать репелленты, действующие против клещей, после возвращения проводить осмотр.

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