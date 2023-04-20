20 апреля в 04.49 на пульт дежурного диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в п. Березина Морозовичского сельсовета.

В результате пожара огнем повреждена кровля, потолочное перекрытие, а также стены и имущество внутри.

Работники звена газодымозащитной службы на полу в горящей комнате обнаружили сильно обгоревшее тело хозяина дома.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС Напоминает:

— неосторожность при курении – одна из основных причин пожаров. Не подвергайте себя и окружающих вас людей опасности;

— соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, не допускайте курения в неустановленных местах, в том числе – в жилых помещениях, а так же вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Следите за тем, чтобы спички и сигареты после использования были полностью потушены. Помните: одна непотушенная сигарета может загубить не одну человеческую жизнь!

— установите автономный пожарный извещатель – гарант Вашей безопасности! Оградите от беды себя и тех, кто вам дорог!