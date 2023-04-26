23 апреля в 00.46 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Буда-Кошелевский район, д. Руденец, Узовский с/с.

В результате пожара повреждена кровля на площади 10 кв.м., стены и имущество внутри дома. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия пожара – неосторожное обращение с огнем.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности:

— ни в коем случае не курите в квартире, домовладении и не позволяйте курить своим родным и близким;

— не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

— курите только в специально отведенных для этого местах;

— чтобы беда не пришла в дом, установите автономный пожарный извещатель.Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.

Ваша безопасность — в ваших руках!

Буда-Кошелевский РОЧС