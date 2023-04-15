В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, сообщают РИА Новости.

Патриарх Иерусалимский Феофил III покинул Кувуклию, где произносил молитвы о снисхождении огня. После этого он стал раздавать его людям, которые находились в святыне.

Такое чудо, как схождение Благодатного огня, случается накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В этом году православные верующие отмечают Пасху 16 апреля.

Огонь является в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он построен над пространством, где был распят, погребен, а после воскрес Иисус Христос.

По традиции Благодатный огонь в качестве святыни передают в храмы других стран.

Источник: http://gp.by

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