6 апреля в Коммунаровской школе состоялся XIII школьный конкурс «Мисс школы-2023», который проводился в рамках мероприятий по реализации государственной молодежной политики и приурочен Году мира и созидания.

Конкурс проводился на сцене Коммунаровского Дворца культуры. На звание «Мисс школы» претендовали девушки 8-11 классов. В рамках конкурсной программы прошло дефиле, фотосессия, в визитке участницы рассказали о себе, своих интересах, продемонстрировали свою активную жизненную и гражданской позицию. В риторическом конкурсе девушки выразили любовь к своей стране, говорили о мире и созидании. За выступления в творческом конкурсе все участницы получили от жюри высшие баллы. Все участницы покорили зрителей и жюри своим патриотизмом, гражданственностью, артистизмом, оригинальностью и обаянием.





Награды распределились следующим образом: титул «Мисс оригинальность» получила Харитоненко Виолетта, «Мисс обаяние» у Рехнер Алины, «Вице-Мисс школы-2023» стала Котлярова Виктория, «Мисс школы-2023» и «Мисс Зрительских симпатий» — Кашкова Мария.

На конкурсе присутствовал заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Гришай Артем Сергеевич, который и вручил диплом победительнице.