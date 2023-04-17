Министерство по налогам и сборам напоминает белорусским индивидуальным предпринимателям об уплате подоходного налога с физических лиц, сообщили БЕЛТА в МНС.

Не позднее 20 апреля 2023 года необходимо представить налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц ИП за первый квартал 2023 года. Уплатить налог надо не позднее 26 апреля 2023 года.

В МНС пояснили, что поскольку установленный срок уплаты подоходного налога с физических лиц за первый квартал 2023 года (22 апреля) приходится на выходной день, то согласно ч.7 ст.4 Налогового кодекса срок уплаты налога переносится на ближайший следующий за ним рабочий день — 26 апреля.

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