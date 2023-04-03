Следственным управлением УСК по Гомельской области раскрыты подробности расследования уголовного дела в отношении 39-летнего педофила из Мозырского района.

По данным следствия, обвиняемый под видом подростка зарегистрировался в популярной социальной сети. Мужчина искал аккаунты несовершеннолетних девочек, вступал с ними в переписку, «просвещал» на тему сексуальных отношений, предлагал обменяться пикантными фотографиями, рассылал фотоснимки своих гениталий и порнографическое видео со своим участием. Он настойчиво призывал школьниц к личным встречам, предлагал заработать на воплощении его фантазий.

Две девочки поддались на уговоры соблазнителя и несколько раз встретились с ним в малолюдных местах. Одна из них при попытке прекратить общение с фигурантом столкнулась с шантажом и угрозами. Обвиняемый разослал компрометирующую информацию нескольким ее друзьям и знакомым. И только после этого девочка рассказала о ловушке педофила родителям. Вскоре мужчина оказался под следствием.

В ходе расследования уголовного дела установлено 47 эпизодов преступной деятельности обвиняемого, совершенных в период с апреля по сентябрь 2022 года. Потерпевшими признаны 18 девочек и 5 мальчиков в возрасте 11-16 лет, обучающихся в учреждениях образования Мозырского района. При этом бо́льшая часть онлайн-общения проходила после полуночи. Несколько малолетних для возможности регистрации в соцсети намеренно завысили свой возраст.

Фигурант работал индивидуальным предпринимателем. Разведен. Его несовершеннолетний сын проживает с матерью.

На основании собранных по делу доказательств жителю Мозырского района предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:

ч.ч.1,2 ст.168 (иные действия сексуального характера, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух лиц);

ч.2 ст.169 (развратные действия, совершенные в отношении заведомо малолетней);

ч.2 ст.170 (понуждение лица к половому сношению, совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней);

ч.1 ст.343 (изготовление с целью распространения порнографических материалов);

ч.2 ст.343 (распространение заведомо несовершеннолетнему порнографических материалов, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста);

ч.2 ст.343-1 (распространение порнографических материалов с изображением заведомо несовершеннолетнего с использованием глобальной компьютерной сети Интернет).

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным управлением УСК по Гомельской области в адрес отдела образования Мозырского райисполкома внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Источник: http://gp.by

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