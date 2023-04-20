Накануне и в День поминовения усопших — с 22 по 25 апреля — многие отправятся на кладбища, в том числе расположенные в пограничной зоне и полосе. В этой связи напоминаем о необходимости наличия при себе определенных документов во время нахождения на режимной территории.

При посещении пограничной зоны гражданам Беларуси понадобится паспорт (идентификационная карта/вид на жительство/военный билет/водительское удостоверение/ служебное удостоверение).

Иностранным гражданам нужно иметь при себе:

— паспорт;

— пропуск, выданный органами пограничной службы.

При посещении пограничной полосы

гражданам Беларуси необходимы:

— паспорт (идентификационная карта/вид на жительство);

— пропуск, выданный органами пограничной службы.

Иностранным гражданам:

— паспорт;

— пропуск.

Пограничный комитет Беларуси