Накануне и в День поминовения усопших — с 22 по 25 апреля — многие отправятся на кладбища, в том числе расположенные в пограничной зоне и полосе. В этой связи напоминаем о необходимости наличия при себе определенных документов во время нахождения на режимной территории.
При посещении пограничной зоны гражданам Беларуси понадобится паспорт (идентификационная карта/вид на жительство/военный билет/водительское удостоверение/ служебное удостоверение).
Иностранным гражданам нужно иметь при себе:
— паспорт;
— пропуск, выданный органами пограничной службы.
При посещении пограничной полосы
гражданам Беларуси необходимы:
— паспорт (идентификационная карта/вид на жительство);
— пропуск, выданный органами пограничной службы.
Иностранным гражданам:
— паспорт;
— пропуск.