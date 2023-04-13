С целью информирования личного состава Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС о вреде алкоголя, совершаемых нарушениях на почве употребления спиртных напитков, а также нарушения дисциплины и законности среди работников МЧС в районном доме культуры прошел единый день профилактики правонарушений.

Встречу с коллективом отдела в рамках данного мероприятия провел начальник Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС Сергей Халдай. На встрече также присутствовали инспектор отделения государственной автомобильной инспекции Буда-Кошелевского РОВД Виктор Царикевич, главный врач Буда-Кошелевской центральной районной больницы Станислав Крылатов, протоиерей благочинный Сергей Пешко.

Сергей Халдай, а также приглашенные представители служб обсудили с работниками отдела опасность употребления алкоголя и недопущения управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также затронули изменения в законодательстве государства и основные требования служебной дисциплины. Подробно остановились на недопущении участия в несанкционированных мероприятиях, выборе групп в социальных сетях, об ответственности за действия, способствующие совершению правонарушений как в транспортной дисциплине, так и в быту.

О духовной составляющей нашей жизни и сохранении семейных ценностей рассказал протоиерей благочинный Буда-Кошелевского округа Сергей Пешко.

Подводя итоги встречи, Сергей Халдай обратил внимание коллег на неукоснительное соблюдение правил, которые помогут сохранить их жизнь и не допустить происшествий с печальным исходом. Кроме того, начальник РОЧС подчеркнул, что каждый из членов личного состава должен, прежде всего, быть дисциплинированным и высокоорганизованным спасателем.

Буда-Кошелевский РОЧС