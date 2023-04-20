Встреча прошла сегодня в большом зале райисполкома.

Заместитель начальника главного финансового управления облисполкома-начальник управления бюджетного планирования Анна Миненкова и начальник управления финансирования непроизводственной сферы главного финансового управления облисполкома Светлана Биченкова рассказали присутствующим о формировании бюджета Гомельской области на 2023 год, расчетных показателей в отраслях производства непроизводственной сферы. Сотрудники центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Буда-Кошелевского района получили ответы на все интересующие вопросы.

Алина ЮРИНСКАЯ

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