В рамках нового проекта «Местное самоуправление в лицах» мы расскажем о тех, кто стоит на защите интересов односельчан, кто решает конкретные вопросы улучшения жизни людей и вносит свой весомый вклад в развитие и процветание родного края. Итак, старт проекту дает Гусевицкий сельский Совет депутатов.

Когда-то Президент справедливо заметил, обращая внимание на важность работы местных Советов депутатов, что «это люди, которые быстрее могут достучаться до начальства, и именно через местного депутата можно быстрее решить имеющуюся проблему». Они инициативны и все активнее включаются в решение насущных проблем граждан. Зачастую именно местные депутаты становятся главной опорой и поддержкой для председателей сельских Советов, с которыми они работают в одной связке. Есть такие и у и.о. председателя Гусевицкого сельского Совета депутатов Светланы Вшолы.

Александр Немцев – депутат сельского Совета по Красносветскому избирательного округу №11, депутат райсовета. Всю свою жизнь он посвятил работе на земле. Одним из первых на Будакошелевщине начинал осваивать и в дальнейшем успешно вести и развивать фермерское дело. Александр Петрович из местных. Родился и вырос в п. Красный Свет в многодетной семье, где, кроме него, было еще семеро детей.

По его признанию, в школьные годы видел себя отнюдь не земледельцем, а моряком, даже хотел поступать в Каунасское мореходное училище. Но так как с техникой был на «ты», то по примеру трех старших братьев поступил в местный аграрно-технический колледж, где отучился на техника-механика. Трудовой путь начинал механизатором в родном хозяйстве, а после службы в армии пришел на работу к старшему брату, который к тому времени уже начал вести фермерское хозяйство.

Через несколько лет Александр Петрович вместе с супругой Светланой тоже занялись фермерством, специализирующимся на растениеводстве. Они выращивают зерновые культуры, гречиху, масличную редьку и картофель. С большим объемом работ справляются собственными силами. За 27 лет ведения фермерского хозяйства Александр Немцев наработал огромный опыт по выращиванию сельхозкультур, и сегодня хозяйство «Немцева А.П.» по праву является одним из лучших в районе.

Но всего этого не удалось бы добиться без поддержки семьи. Его супруга по образованию агроном, поэтому все вопросы, связанные с севооборотом, выбором культур, посадочным материалом, подкормкой и т.д., решает она. Кстати, их старший сын Илья, выпускник уникального проекта «Школа молодого руководителя», инициированного губернатором области Иваном Крупко, сегодня работает заместителем директора по производству ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». А младшие сыновья – еще школьники. Тем не менее в меру своих сил и возраста стараются помогать родителям в семейном деле.

Александр Петрович – человек целеустремленный и инициативный, и уж если берется за что-то, старается довести все до конца. Он успешно совмещает фермерство и общественную деятельность, второй созыв подряд является депутатом райсовета. Расчистка дорог от снега, обработка и уборка огородов и приусадебных участков, ликвидация аварийных деревьев, подвоз торфа, вывоз мусора с гражданских кладбищ, участие в различных благотворительных акциях – во всем он старается помочь своим землякам. Его ценят и уважают, ведь у него никогда слова не расходятся с делом.

Кто хоть раз бывал в Гусевице, не мог не обратить внимание на малые архитектурные формы, расположенные на центральной улице деревни. Свою неповторимую изюминку во внешний облик вносят и красочные колодцы, и расписная автобусная остановка, и обилие клумб. К этой красоте свою руку приложила депутат по Ленинскому избирательному округу №3 сельсовета Людмила Гришай. Душой и делом она болеет за родной уголок и придерживается принципа: если можешь чем-то помочь, то непременно сделай это.

– Сама я местная, поэтому все мне здесь родное и близкое. О проблемах и заботах своих земляков знаю не понаслышке и по мере возможности стараюсь помочь в их решении, – делится Людмила Александровна. – Депутатом сельского Совета являюсь уже несколько созывов подряд. Считаю, что создание ухоженного облика деревень – одна из главных задач, стоящих перед органами местного самоуправления. Именно на благоустройство малой родины и делаю упор в своей депутатской деятельности. Ведь у каждого населенного пункта должна быть визитная карточка, которая бы передавала его колорит и особенность. Как отмечают многие, большое количество цветочных клумб и малых архитектурных форм – наша отличительная особенность. Приятно, что в их создании непосредственное участие принимала и я, внося свою лепту в благоустройство малой родины. Вообще, нам повезло, что во главе сельского Совета у нас всегда стояли активные и неравнодушные люди, четко выполняющие поставленные перед ними задачи и делающие все возможное, чтобы жизнь на селе была комфортной. Все мы понимаем, что один человек в поле не воин, поэтому депутатский корпус всегда готов прийти на помощь председателю Совета.

По словам Людмилы Александровны, в последние годы местные жители все активнее включаются в работы по наведению порядка на земле. Причем охотно делают это не только взрослые, но и дети. А с детьми у нашей героини особые отношения, ведь она работает учителем географии в Гусевицкой школе.

Как признается, к выбору будущей профессии подходила вполне осознанно, всегда мечтала быть учителем. Сначала поступила в Лоевский педколледж, затем заочно окончила ГГУ имени Ф. Скорины. Первые шаги в профессии делала в родной школе в качестве педагога-организатора, потом 9 лет была секретарем в сельисполкоме. Это время она вспоминает с теплотой, ведь многому научилась благодаря нынешнему председателю районного Совета депутатов Наталье Киселевой, которая тогда возглавляла Гусевицкий сельисполком. Но все же любовь к детям и педагогике взяла верх, и в 2017 году Людмила Александровна вернулась в школу и теперь с огромным удовольствием занимается любимым делом. Свое мастерство и художественное видение передает ребятам в объединении по интересам «Волшебная кисточка». Творческие способности унаследовала и ее младшая дочь Виктория, которой очень нравится рисовать. Следует сказать, что и супруг нашей героини, Артем Гришай, также является депутатом сельского Совета и его вклад в создание должных условий для жизни сельчан весьма ценен.

– Считаю, что только сообща мы способны на многое. В теме благоустройства и наведения порядка на земле нельзя быть сторонними наблюдателями. К полезным и нужным делам с ранних лет нужно приобщать детей и своим примером прививать им любовь к малой родине и своей стране. Только так мы сможем вырастить и воспитать настоящих патриотов Беларуси. Глядишь, а там добрых и нужных дел станет больше, – подчеркнула депутат.

Татьяне Романенко из Пенчина, как и предыдущей героине, небезразлично, чем живет и как выглядит ее малая родина. Учитель белорусского языка и литературы Пенчинской школы много лет выступает своеобразным посредником между населением и местной властью, способствуя решению насущных проблем сельчан, являясь депутатом по Совхозному избирательному округу №6 сельсовета.

Татьяна Михайловна 35 лет посвятила педагогической деятельности, дав путевку в жизнь многим ребятам. Но не только благодаря этому она пользуется авторитетом и уважением у местных жителей, немалая заслуга в этом принадлежит ее депутатской деятельности. Ну а то, что именно к ней спешат за помощью, говорит о доверии граждан к депутату.

– Спектр проблемных моментов, с которыми ко мне обращаются, как к представителю местной власти, в основном заключается в оказании помощи по благоустройству и решению вопросов жизнеобеспечения. Люди просят разобраться с уличным освещением, проработать вопросы с грейдированием и ремонтом сельских дорог, сделать подъезд к гражданскому кладбищу и др. Конечно же, стараюсь услышать каждого и донести позицию до председателя сельского Совета или же связаться с соответствующими службами. На мой взгляд, отмахнуться от проблемных моментов, волнующих население, мы, депутаты, не имеем права. Нашу работу оценивают, поэтому ошибаться нельзя. Между тем приятно, что сознательность граждан в последнее время растет: они начинают чувствовать себя хозяевами на земле, а значит, и нести за это ответственность. Так, например, взрослые и дети охотно участвуют в акциях «Чистый лес», не так давно сообща мы высадили «Аллею матерей», которая, уверена, станет украшением нашего агрогородка, – рассказала Татьяна Романенко.

А еще она считает, что каждый человек должен после себя оставить хороший след, и пусть это будут его дела. А дел у учителя и депутата всегда невпроворот. Конечно же, любимая работа занимает большую часть времени. Несмотря на многолетний опыт, к каждому уроку она тщательно готовится, к тому же занимается методическими разработками, которыми делится с коллегами через журнал «Беларуская мова і літаратура». Успевает и на приусадебном участке красоту навести, а он у нее содержится в образцовом порядке. Не забывает и про свою главную страсть – цветы. Обилие сортов и буйство красок в летний период поражают своим разнообразием.

– Чтобы решать насущные проблемы граждан, нужно прежде всего знать их потребности. Но самое главное – помощь должна быть реальной, – подчеркивает Татьяна Михайловна. – Только в таком случае роль и авторитет местных депутатов будет расти.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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