В Рогачеве малышка выпала с балкона на четвертом этаже многоквартирного дома, сообщил корреспонденту БелТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Егор Пасканный.

Инцидент произошел 19 апреля в многоэтажке по ул. Гоголя. Девочка 2020 года рождения выпала из окна балкона четвертого этажа многоквартирного жилого дома. Информация об этом поступила около 18.20 от дежурной медсестры учреждения здравоохранения.

С предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга» малышку госпитализировали.

Как уточнили в УМЧС, ребенок находится в реанимации под наблюдением врачей, девочка в сознании.

Уточняются обстоятельства произошедшего.

В областном управлении МЧС в очередной раз напоминают о необходимости постоянного контроля за маленькими детьми, создания безопасных условий для их пребывания. Особое внимание стоит уделить запорным устройствам окон и балконов. С наступлением теплого сезона этот аспект должен быть на особом контроле, подчеркнули спасатели.

Источник: http://gp.by

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