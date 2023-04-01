В Уваровичской средней школе прошел второй районный патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Квітней, Беларусь! #УваравічыФэст», посвященный Году мира и созидания.

Фестиваль собрал учащихся из Пенчинской школы, Средней школы №1 г. Буда-Кошелево и Уваровичской школы. Ребята продемонстрировали свои таланты в номинациях: «Чтецы», «Песня», «Инсценированная постановка», выразив свою любовь к родной Беларуси. Участники выразили желание встретиться снова через год на фестивале.

Патриотический фестиваль «Квітней, Беларусь! #УваравічыФэст», который прошел 31 марта, стал вторым и ждет своего продолжения в последующие года.