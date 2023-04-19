Белорусским военным планирует разрешить использовать лесной фонд в целях национальной безопасности.
Изменения и дополнения в Лесной кодекс Беларуси приняты в первом чтении, передает корреспондент Sputnik во вторник из Овального зала.
В проекте закона, в частности, присутствует норма от том, чтобы закрепить компетенцию президента страны на определение отношений в области использования лесного фонда в целях национальной безопасности.
Проект закона в парламенте представил министр лесного хозяйства Александр Кулик.
По его словам, данная норма внесена в связи с ситуацией, которая складывается в первую очередь на южных рубежах Беларуси.
«Проектом закона устанавливается порядок осуществления деятельности на участках лесного фонда, используемых в целях национальной безопасности», – пояснил министр.
В проекте закона также есть еще одна норма. В целях обеспечения безопасности должностных лиц государственной лесной охраны и пресечения посягательств на их жизнь и здоровье проектом закона предусмотрено наделить их правом на использование и применение оружия, а также спецсредств и физической силы.
Как отметил министр, целью подготовки проекта закона стало совершенствование норм Лесного кодекса в соотвествии с Конституцией Беларуси, актами главы государства.