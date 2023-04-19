Изменения и дополнения в Лесной кодекс Беларуси приняты в первом чтении, передает корреспондент Sputnik во вторник из Овального зала.

В проекте закона, в частности, присутствует норма от том, чтобы закрепить компетенцию президента страны на определение отношений в области использования лесного фонда в целях национальной безопасности.

Проект закона в парламенте представил министр лесного хозяйства Александр Кулик.

По его словам, данная норма внесена в связи с ситуацией, которая складывается в первую очередь на южных рубежах Беларуси.

«Проектом закона устанавливается порядок осуществления деятельности на участках лесного фонда, используемых в целях национальной безопасности», – пояснил министр.

В проекте закона также есть еще одна норма. В целях обеспечения безопасности должностных лиц государственной лесной охраны и пресечения посягательств на их жизнь и здоровье проектом закона предусмотрено наделить их правом на использование и применение оружия, а также спецсредств и физической силы.