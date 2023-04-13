Сегодня в средней школе №1 райцентра прошла диалоговая площадка, главной темой которой стало Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Побеседовать с ребятами о том, что касается каждого, пришли председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева и заместитель прокурора района Антон Бобылев.

Наталья Никитовна отметила, что в очередной раз выступление белорусского лидера произвело на нее неизгладимое впечатление. Александр Лукашенко говорил с народом искренне, честно и открыто. В трехчасовой речи, которую все слушали на одном дыхании, Президент затронул важные вопросы, касающиеся каждого белоруса.

– Главная тема Послания – условия сохранения суверенитета и независимости страны. Как подчеркнул Александр Григорьевич, никогда раньше в истории нашей современной Беларуси, этот вопрос не стоял так остро. Он акцентировал внимание на тех событиях, послуживших своеобразным триггером, – подчеркнула Наталья Киселева.

В ходе открытого диалога от модератора встречи, которым выступила директор школы Елена Некрашевич, спикерам задавались вопросы, имеющие непосредственное отношение к Посланию Президента. И каждый из них высказывал свою точку зрения. На диалоговой площадке говорили о народном единстве, исторической памяти, геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, национальных традициях, развитии экономики и социальной сферы, безопасности и размещении на территории Беларуси ядерного оружия и многом другом.

В завершение участникам диалога ребята смогли задать интересующие их вопросы, участникам диалога. Подводя итоги мероприятия, было отмечено, что сегодня от каждого из нас зависит, какой будет наша страна, ее безопасность и суверенитет. Глава государства правильно наметил ориентиры, которым мы должны следовать, сохраняя свою историческую память, независимость и единство белорусского народа.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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