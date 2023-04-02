У белорусских старшеклассников появится новый факультатив «Введение в профессии железнодорожного транспорта». Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 13 января 2023 года № 11, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Факультативные занятия будут проводиться для 10-11-х классов учреждений образования, реализующих программы общего среднего образования.

Программа рассчитана на 70 часов (по 35 часов в каждом классе, 1 час в неделю) и ориентирована на ознакомление учащихся с общими обязанностями работников организаций железнодорожного транспорта, с их деятельностью по обеспечению потребности экономики и населения в железнодорожных перевозках и связанных с ними работах и услугах, обеспечению безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Главной целью факультатива станет создание условий для осознанного выбора профессии учащимися. Основной формой обучения станут групповые занятия с проведением семинаров, конференций, экскурсий, выездных занятий.

В результате освоения содержания программы факультатива учащиеся получат представления о важности железнодорожного транспорта для удовлетворения потребности экономики и населения в перевозках и связанных с ними работах и услугах, о значимости профессий работников организаций железнодорожного транспорта для экономики страны, о перспективах развития железнодорожного транспорта. Школьники будут знать сущность профессиональной деятельности и основные профессии работников организаций железнодорожного транспорта, транспортные средства и коммуникации, важность соблюдения требований правил технической эксплуатации железной дороги для обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспортае. По окончании факультатива дети будут уметь характеризовать профессиональную деятельность работников организаций железнодорожного транспорта общего пользования, определять назначение транспортных средств, сооружений и устройств такого транспорта.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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