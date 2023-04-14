ГАИ Гомельской области увеличит число рейдов по безопасности мотоциклистов с 14 по 17 апреля, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Областная Госавтоинспекция начала комплекс профилактических мероприятий «Мотоциклист». Кроме этого, 14-17 апреля пройдут целевые рейды, направленные на предупреждение ДТП с участием мототранспорта.

Стражи дорог будут в усиленном режиме пресекать грубые нарушения ПДД и хулиганские действия со стороны водителей двухколесного транспорта. Особое внимание — физическому состоянию водителей и наличию у них водительского удостоверения соответствующей категории, а также соблюдению скоростного режима и правил маневрирования.

В УГАИ подчеркнули, что только строгое соблюдение всех требований ПДД является решающим условием благополучных и безопасных поездок на мотоцикле, скутере или мопеде. «В отличие от водителей машин, которых от травм защитит корпус автомобиля, мотоциклисты защищены в меньшей степени. Именно поэтому данной категории участников дорожного движения необходимо знать и четко соблюдать основные требования ПДД», — отметил временно исполняющий обязанности начальника управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома Сергей Бондаренко. Он напомнил всем мотолюбителям, что, сев за руль мотоцикла, необходимо быть максимально рассудительными и не позволять другим водителям втягивать себя в бессмысленные мотогонки, а также не забывать о соблюдении безопасного скоростного режима в городе и на загородных автодорогах. А полный комплект мотоэкипировки поможет избежать серьезных травм в случае ДТП. Еще одна рекомендация ко всем участникам дорожного движения — быть взаимовежливыми.

belta.by