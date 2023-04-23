За каждым простым «не хочу ходить в школу», «нет настроения», «мне все равно» лежит какая-то причина, и у каждого ребенка она будет своя. Ссора с другом, плохая оценка, конфликт в семье. Иногда просто усталость и тревожность.

Детям порой сложно говорить о проблемах с близкими или знакомыми. И в этом случае на помощь могут прийти психологи.

До сих пор в обществе можно услышать мнение, что поход к психологу равносилен признанию себя психически нездоровым, слабым, неспособным самому решить проблемы. Но это не так. Обращаться за помощью к психологу — абсолютно нормально. Психика — это тоже наш «орган», и, как и о любом другом, о нем нужно заботиться. Нельзя силой воли вылечиться от, например, близорукости, и точно так же невозможно избавиться от тревожности, депрессии или любой другой психологической проблемы, щелкнув пальцами.

В Беларуси хорошо выстроена система психологической поддержки детей и подростков. Есть множество специалистов, с которыми можно проконсультироваться бесплатно и конфиденциально. Но до сих пор не все знают, куда можно обратиться, или просто боятся воспользоваться помощью психолога.

Ко Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля, мы поговорили с Илляной Матвиенко, педагогом-психологом Республиканского центра психологической помощи БГПУ, психологом платформы для подростков talk2ok.by, о том, где в Беларуси можно получить психологическую поддержку, все ли дети могут ей воспользоваться и почему это очень важно.

Каждый запрос — важный

— К сожалению, у белорусов навык заботы о своем физическом здоровье сформирован, а такое понятие, как «психогигиена» для многих остается малознакомым. Хотя забота о психическом здоровье, особенно у подростков — это профилактика буллинга в коллективах, суицидального поведения, насилия.

Человек, который заботится о психологическом благополучии, может строить планы на будущее, он будет заинтересован в успешности, это в том числе связано с профессиональным развитием.

Когда у подростка проблемы в отношениях с родителями, со сверстниками, проблемы в понимании себя, то меньшее, что его будет интересовать, — это учеба и мысли о своем профессиональном будущем.

Часть подростков уже понимает важность психического здоровья и все-таки обращается за помощью. Актуальные во все времена запросы — отношения с родителями, конфликты со сверстниками, отсутствие понимания с учителями, переживания по поводу отметок, романтические отношения. В середине и к концу учебного года дети начинают сильно уставать. Бывает, что подростки усталость путают с какими-то психологическими расстройствами. И тем самым еще больше тревожатся и накручивают себя. А ребенку нужно просто отдохнуть и физически, и психологически.

По моему опыту, в последнее время из-за активного использования интернет-технологий активизировались риски в Cети. У ребят есть запросы, связанные с интернет-безопасностью, кибербуллингом.

Среди этой темы самое актуальное — травля в соцсетях. Буллинг из реальной жизни перетекает в интернет-пространство. Создаются фейковые аккаунты, группы, где идет обсуждение какого-то конкретного человека, постятся его/ее фотоколлажи с нелестными комментариями. Снимаются видео, на котором кого-то оскорбляют, обзывают. Подробнее о кибербуллинге и о том, как с ним справиться, можно узнать из проекта МТС и ЮНИСЕФ в Беларуси #ИнтернетБезБуллинга.

Ребята постарше часто обращаются с запросами помощи, когда столкнулись с грумингом. Это ситуация, когда у детей выманивают фотографии эротического содержания, а потом ими шантажируют.

К нам в центр подростки обращаются в кризисных ситуациях — это утрата (смерть) близкого человека, насилие, самоповреждающее поведение, суицидальный риск, ситуации буллинга.

Страхи и барьеры

— От обращения к специалисту подростков часто останавливает страх возможных последствий: мне поставят диагноз? О моих проблемах расскажут кому-то? Передадут ли информацию в школу? Но разговор с психологом конфиденциальный, о нем не могут узнать посторонние.

Иногда подростки смеются и обесценивают свои психологические трудности. Кто-то путает поход к психологу с обращением к психиатру. Но нужно понимать, что психолог занимается здоровыми людьми, которые столкнулись со сложными ситуациями. Он не выписывает лекарства, не ставит диагнозы, а помогает клиенту наладить отношения с собой и с окружением. Психиатр — это врач, который лечит психические заболевания, в том числе с использованием медикаментозной терапии.

Иногда нет доверия к специалисту. В своей практике мне приходится очень много тратить времени на то, чтобы ломать негативные стереотипы о психологах и психологической помощи. Часто слышу: «мне не помогли», «читали нравоучения», «рассказали мне все так, что я ничего не понял».

Специалист может быть очень компетентен в каком-то направлении, но именно у подростков он не найдет отклика, потому что к ним нужен особый подход.

Взрослые очень часто понимают, чего они хотят от специалиста, какие компетенции у него должны быть (поддержка, коучинг). Кроме того, взрослые знают, что это нормальная ситуация, когда ты можешь сходить к нескольким специалистам и выбрать того, кто тебе подходит.

Подросткам это все не подходит. Если они один раз сталкиваются с непониманием у психолога, то не хотят потом больше обращаться. Для детей/подростков не так важен опыт, компетенции специалиста, как его эмпатия и доброжелательность. У них все сводится к человечности. С подростками в первую очередь нужно установить контакт, показать, что на встречах нет нравоучений, а твоe мнение значимо, ты можешь рассчитывать на понимание и поддержку.

Свои барьеры есть и у родителей. Например, стереотип о том, что психологические проблемы — это не совсем важно, есть какие-то более приоритетные вещи.

Другой момент — стыд. Стыд за неуспешность своей роли — родительской либо педагогической. За то, что возникла необходимость обращаться за психологической помощью.

Но у родителей и у психологов разные задачи, и они не взаимозаменяемы. У родителя — любить, заботиться, холить и лелеять, воспитывать, поддерживать, проводить время вместе, играть, читать. У психолога — оказывать помощь, помогать преодолевать трудные жизненные ситуации, справляться с кризисными состояниями самостоятельно или с помощью специалиста. Родители могут быть замечательным, но не обладать компетенциями в области детской или подростковой психологии. Плюс зачастую подросткам нужен человек, который может взглянуть на ситуацию со стороны.

Обращение к психологу не обесценивает мам и пап как родителей. Не говорит, что они не справляются со своими задачами. Мы же не переживаем, что не справляемся, если во время болезни идем к врачу. А если порвалась одежда, идем к профессионалам, которые помогут сшить новую или отремонтировать. Так же и с психологами — у них есть определенные знания, навыки, компетенции и опыт, которые очень нужны подросткам, и обращение к ним поможет преодолеть кризисную ситуацию или решить проблему.

Куда обратиться за помощью

— Зачастую подростки не знают, куда можно обратиться за помощью. Максимум слышали, что есть психологическая служба в школе и «какой-то там» — цитирую — «телефон доверия».

Но на самом деле инструментов помощи гораздо больше. Как выглядит система психологической помощи в Беларуси?

Начнем с системы образования — школ, колледжей, вузов. Во всех учреждениях есть педагоги-психологи, которые могут оказать помощь. Но часто к ним относятся со скепсисом. Не потому, что они некомпетентны, а потому, что это места, где дети учатся. Так как запросы к психологу могут быть о школьной администрации, о педагогах, об одноклассниках, есть момент недоверия, стеснения. Но еще раз повторю: профессиональная этика не позволит психологу рассказывать посторонним о вашей проблеме.

С участниками образовательного процесса также работает социально-педагогическая служба, которая реализует свои активности через социально-педагогические центры (СПЦ). Чаще всего — в рамках ситуаций детско-родительских отношений, вопросов проблемного поведения. В СПЦ могут обратиться как сами подростки, так и родители.

Психолого-педагогическая служба работает и в системе дополнительного образования. Например, в Минском государственном дворце детей и молодежи есть Городской центр психолого-педагогической помощи. Мальчики и девочки, которые приходят на кружки, на секции, могут обратиться туда.

Во всех регионах страны функционируют Центры, дружественные подросткам (ЦДП). В ЦДП можно бесплатно и конфиденциально получить психологическую помощь и консультацию в режиме и очных встреч, и консультирования по телефону. Центры расположены на базе детских поликлиник. Адресa можно узнать здесь.

Есть детская телефонная линия (8-801-100-16-11), куда подростки могут круглосуточно обращаться за помощью в кризисных ситуациях — по любому волнующему их вопросу.

У нас, в Республиканском центре психологической помощи, тоже есть телефонная линия, куда подростки могут звонить. Но она работает не круглосуточно, а только в рабочее время (с 9 до 18). Как правило, наш центр работает с кризисными ситуациями (утрата близкого человека, насилие, буллинг, самоповреждающее поведение, суицидальные мысли и намерения) и оказывает очную психологическую помощь бесплатно. Если запрос другой — мы перенаправляем в социально-педагогические центры, в территориальные центры социального обслуживания населения, в учреждения здравоохранения.

При поддержке ЮНИСЕФ в Беларуси была создана платформа talk2ok. Это хороший цифровой инструмент психологической помощи, работа которой сопровождается специалистами Республиканского центра психологической помощи БГПУ, где я консультирую наравне с другими психологами, которые прошли отбор и подтвердили свои компетенции по работе с подростками.

Наличие телефонных линий позволяет обратиться за помощью из любой точки республики, где бы ребенок ни находился. Поддержка бесплатная и конфиденциальная. Подростки с 14 лет могут сами обращаться за психологической помощью, до 14 лет нужно согласие родителей.

Онлайн помощь на talk2ok.by

— На платформе поддержка для подростков и молодых людей оказывается в виде онлайн-консультаций — в комфортном для современной молодежи формате аудио- и видеочатов. Если подросток не определился, готов ли говорить о своей проблеме со специалистом, на сайте talk2ok.by он может пообщаться в чате с равными консультантами. Это студенты — будущие психологи.

Кроме того, на платформе открыт доступ к информационно-образовательному контенту. Можно прочитать публикации по интересующей теме, подумать над своей ситуацией и принять решение. Есть и быстрые советы: как повысить самооценку, что делать, если обижают в школе, или как определиться с выбором профессии. Есть раздел со статьями и для родителей подростков.

У онлайн-консультирования есть свои особенности. Чаще всего это усложняющие факторы для психолога, но более комфортные для клиента.

В онлайне подростки находятся в привычной обстановке. У них есть возможность решать, хотят они включать камеру или нет. Хотят представляться или не хотят. Такие условия помогают обратиться за помощью тем, кто вряд ли бы пришел на очную консультацию.

Но у психологов есть ограничения. Например, не все методики можно использовать в онлайн-формате в полном объеме: двигательные, телесно-ориентированные методики, арт-терапевтические. Плюс нет возможности считывать невербальные сигналы. Когда не видишь, в каком состоянии находится клиент, очень тяжело опираться только на аудиосигналы.

Из-за того, что особенностей онлайн-работы много, перед стартом платформы проходило обучение специалистов. Мы изучали, какие техники выбирать с учетом того, что ты напрямую выходишь на связь, что делать в начале встречи, что в конце, как поступить, если происходит разъединение по техническим причинам.

Я бы очень хотела, чтобы подростки обращались к психологам в любом формате. Выбирайте комфортный для вас вариант — звоните, пишите онлайн, используйте аудио- и видеочаты, приходите. Ведь это абсолютно нормально — обращаться за психологической поддержкой. Не нужно стыдиться, что нужна помощь. Зачастую решение подростка об обращении за помощью — это самое взрослое решение.

belta.by