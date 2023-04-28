Каждый на своем месте должен делать все от него зависящее, чтобы сохранить страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с активом Гомельской области. Состоялся откровенный и детальный анализ положения дел не только в экономике региона. Поднятые вопросы актуальны для всей страны. В связи с этим Глава государства подчеркнул:



– Каждый должен на своем месте сейчас завертеться, закрутиться. Особенно в Гомельской области. Ребята, вы на фронте фактически. Сохраните страну! Это уже не только и не столько для меня. Это надо вам. А сохранить мы ее можем, только если напрячься всем миром и решить проблемы. Слушайте, а нам и напрягаться-то не надо. Надо просто чтобы каждый на своем кусочке, на своем клочке делал свое дело – и будет результат. Надо усилить эти темпы: где шли, там бежать надо, где бежали – еще быстрее бежать.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь оказалась зажата между геополитическими гигантами:

– Там война, там НАТО расширяется и прочее, прочее, прочее. Нам сейчас непросто. Я не просто сюда ядерное оружие тащу. Обезопасить надо страну, чтобы смотреть боялись в нашу сторону. В противном случае опять будем под сапогом чьим-то ходить. Я хочу, чтобы вы этот посыл прежде всего восприняли от меня. Это не нагнетание обстановки. Что тут нагнетать. Вы лучше меня знаете, что происходит.

Глава государства обратил внимание на то, что Беларусь с удовольствием посещают граждане соседних стран:

– Сейчас эти мерзавцы закрыли границу. Забетонировали, заминировали – ни проехать ни пройти. Но это их проблема. Они уже людей сюда не пускают. Поляки, литовцы закрывают пропускные пункты, создают проблемы прежде всего для своих людей, чтобы они к нам не ехали. Потому что, возвращаясь от нас, они говорят: «Вы что, с ума сошли? Чего вы с белорусами мирно не живете?» То есть это уже в политику перерастает. Поэтому давайте соберемся. Давайте где только можно что-то сделаем. Я надеюсь, что по итогам года у нас будет с вами нормальный разговор. Очень бы хотелось, чтобы Гомельщина была, как всегда, крепкой, мужественной. Соберитесь просто.



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