«БКМ Холдинг» — один из промышленных флагманов Беларуси. Предприятие уже почти полвека разрабатывает, производит и обслуживает электрический пассажирский транспорт: троллейбусы, трамваи и электробусы, а также развивает производство зарядной инфраструктуры, а также реализует проект первого белорусского электрогрузовика. В условиях внешнего давления холдинг продолжает производить высококачественную продукцию, модернизировать производства, обеспечивать социальные гарантии работникам и наращивать экспорт. О конкурентных преимуществах продукции, реализуемых проектах, а также о планах на ближайшую перспективу в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор ОАО «УКХ «БКМ» Тарас Мурог.

— Тарас Андреевич, поделитесь, как сработало предприятие в прошлом году? Удалось ли выполнить прогнозные показатели? Какие результаты ожидаете по итогам первого квартала 2023 года?

— За январь — декабрь 2022 года произведено 172 единицы основной продукции: 158 троллейбусов, 13 трамвайных вагонов (из них 8 машинокомплектов) и один электробус. Темп роста производства товарной продукции составил 121,1%. Общий объем производства — Br147,6 млн. Выручка от реализации готовой продукции за 12 месяцев прошлого года насчитывает Br161,7 млн, темп роста к аналогичному периоду предыдущего года — 120,3%.

«БКМ Холдинг» в прошлом году поставлял свою технику в 13 городов Беларуси и зарубежья. В Сараево, столицу Боснии и Герцеговины, экспортировались троллейбусы модели 43300D, в этом году завершилась поставка 25 единиц.

В Беларуси новые троллейбусы моделей 321 и 32100D вышли на линии в Витебске, Бресте и Гродно. Казахстан получил возможность обновить трамвайный парк Усть-Каменогорска четырьмя трамвайными вагонами модели 62103. Большая доля поставок пришлась на Российскую Федерацию: 56 троллейбусов модели 32100D отправились в Волгоград и 45 — в Санкт-Петербург, поставки куда продолжаются и в 2023 году.

Значимой вехой стал запуск производства 100% низкопольного трамвайного вагона модели Т811, где применены новейшие моторные тележки собственной разработки холдинга.

По итогам успешной опытной эксплуатации в Сочи в октябре электробус модели Е321 и станция быстрой зарядки были выкуплены и переданы в адрес МУП «Сочиавтотранс».

Что касается ярких событий, то стоит вспомнить, что в 2022 году состоялась презентация первого белорусского электрогрузовика и открытие первого в СНГ супербыстрого зарядного комплекса совместно с «Белнефтехимом».

План за январь — март 2023 года выполнен на 102,9%. Темп роста товарной продукции составил 286,7%. Предприятие выпустило 61 единицу основной продукции: 47 троллейбусов, 14 трамвайных вагонов (из них 6 машинокомплектов).

— Насколько чувствительными для холдинга стали санкционные ограничения? Как быстро предприятие адаптировалось к новым реалиям, переориентировалось на новые рынки сбыта?

— Санкционные ограничения, безусловно, не проходят бесследно. У нас были определенные планы по сотрудничеству с городами в Европейском союзе, от которых приходится отказываться. С другой стороны на сегодняшний день отмечается высокий спрос на современный и качественный электротранспорт в России. Мы довольно быстро переориентировались и подписали большое количество контрактов на обновление транспорта в российских регионах.

Большинство комплектующих в Союзном государстве имеются, все вопросы решаемы.

— Расскажите, как завод работает на внутреннем и внешнем рынках? В какие страны сегодня экспортируете продукцию? Планируете ли расширять географию поставок?

— На 2023 год запланирована работа по дальнейшему продвижению электротранспорта на рынке Республики Беларусь. В данном направлении предприятие непрерывно ведет работу с транспортными предприятиями страны, изучается потребность в обновлении парков пассажирского транспорта. Налаживание поставок зависит от разных факторов, в том числе решений облисполкомов о выделении средств.

В прошлом году «БКМ Холдинг» экспортировал свою продукцию в Боснию и Герцеговину, Казахстан, а также целый ряд городов Российской Федерации.

В целом, география эксплуатации транспорта «БКМ Холдинг» на сегодняшний день насчитывает более 70 городов в 12 странах мира: Беларуси, России, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Молдове, Болгарии, Украине, Грузии, Аргентине.

В настоящее время мы продолжаем работу как по наращиванию экспорта на традиционные рынки, в первую очередь стран СНГ, так и по выходу на новые для нас рынки стран дальней дуги в Азии и Латинской Америке.

— Тема импортозамещения сейчас на повестке дня. Как обстоят дела с данным вопросом на предприятии?

— На сегодняшний день нам удалось обеспечить замену большинства европейских комплектующих, иначе бы предприятие просто не могло работать. Со времени введения санкций прошло много времени, но некоторые компоненты из Европы еще приходится покупать через посредников. Мы постепенно движемся к полной замене европейских комплектующих на те, что предлагают нам дружественные страны. Конечно, многие позиции мы начали покупать в Китае. Сегодня китайские производители уже выпускают аналоги значительной доли европейских комплектующих, есть и позиции, которые мы используем, где Китай на шаг впереди. Пытаемся найти золотую середину между тем, что мы закупаем в Китае и что мы осваиваем самостоятельно. Только такой баланс позволит уверенно чувствовать себя на рынках.

Уже многие годы одно из наших главных преимуществ над конкурентами — это собственная разработка и производство ключевого электрооборудования, в первую очередь тягового привода, преобразователей. Несколько лет назад «БКМ Холдинг» также запустил производство тяговых батарей для электробусов и троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Если говорить о трамвайных вагонах, то и моторная тележка, в том числе для полностью низкопольных трамваев, — это тоже наша собственная разработка, которая собирается в цехах завода.

И это лишь самые крупные узлы, не считая сотен более мелких позиций, входящих в состав транспортных средств, выпускаемых предприятием. Нельзя не отметить и разработку программного обеспечения, которую наши специалисты также осуществляют своими силами, ведь современный электротранспорт — это целый компьютер на колесах.

В целом, локализация условного образца техники (с учетом продукции собственного производства — электронные блоки, системы накопления и передачи энергии и т.д.) может достигать 65-75%.

— Сотрудничество с Российской Федерацией — приоритетное направление для Беларуси. Насколько продукция «БКМ Холдинг» востребована сейчас в России?

— Об этом можно судить по количеству контрактов: более 200 единиц техники мы поставим туда в 2023 году.

В этом году продолжатся поставки в Санкт-Петербург. Первые троллейбусы нашего производства уже получили Екатеринбург и Краснодар, в ближайшее время начнутся поставки трамваев в Барнаул и Самару. Недавно был подписан контракт на поставку 15 троллейбусов для Мурманска.

Стоит отметить, что в России существуют программы субсидирования, в которых могут участвовать только производители, внесенные в реестр Минпромторга РФ. Именно для участия в таких проектах мы развиваем совместное производство с российскими компаниями. Так, действуют совместные предприятия по сборке трамваев в Ворсме и Новосибирске, а также налажена локальная сборка троллейбусов в Красноярске и Нижнем Новгороде.

— В Ворсме Нижегородской области в конце прошлого года было открыто совместное российско-белорусское предприятие по выпуску трамваев. Расскажите, пожалуйста, подробнее о данном проекте.

— В соответствии с договоренностями, достигнутыми между правительством Нижегородской области и «БКМ Холдинг», в сентябре 2022 года было создано ООО «СП «Нижэкотранс». Площадка станет производственной базой для реализации концессионного соглашения по модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде в 2022-2024 годах.

В планах у холдинга поставка в адрес СП «Нижэкотранс» 10 трамвайных вагонов модели Т811 и 26 трехсекционных трамвайных вагонов модели Т856, 20 машинокомплектов трамвайных вагонов и 114 комплектов трамвайных тележек и электрооборудования. В общей сложности до 2024 года Нижний Новгород получит 170 полностью низкопольных трамвайных вагонов.

Стоит отметить, что экстерьер и интерьер были разработаны эксклюзивно для этого региона. Доля союзной комплектации достигает 93%. Ключевые компоненты, в том числе электрооборудование и трамвайные тележки, — собственная разработка «БКМ Холдинг».

— Помимо изготовления техники, завод занимается производством зарядных станций для электробусов. Как сегодня развивается это направление?

— Параллельно со стартом производства электробусов «БКМ Холдинг» также запустил производство зарядных станций, что позволило предложить нашим покупателям комплексное решение по запуску электробусного движения. В первые годы предприятие было сфокусировано на производстве зарядных станций пантографного типа, которые на сегодняшний день эксплуатируются в Минске, Сочи, Самаре и Батуми. Позднее также были разработаны зарядные станции пистолетного типа, первый образец которого был поставлен в Гомель в 2021 году.

Ввиду роста применения электротранспорта на отечественном пространстве, а также государственной политики в области развития электротранспортных и электроавтомобильных технологий в 2022 году холдинг завершил разработку и запустил производство нового универсального зарядного комплекса. Данный комплекс имеет возможность производить зарядку электротранспортных средств как при помощи пантографа, так и при помощи зарядного пистолета, используя при этом динамическое распределение мощности между источниками питания.

— В прошлом году «БКМ Холдинг» вышел на рынок с принципиально новым продуктом — электрическим грузовиком. Расскажите подробнее об этой машине, ее характеристиках? Где будет востребована такая техника? Куда планируете поставлять?

— Основная сфера применения данного электрогрузовика — перевозка грузов в городских и пригородных условиях. Также перспективным направлением представляется его использование на промышленных предприятиях, где имеются технологические задачи по перемещению грузов между цехами.

«БКМ Холдинг» уже получил большое количество запросов от потенциальных заказчиков из различных сфер: логистических компаний, торговых сетей, курьерских служб, промышленных предприятий.

В прошлом году мы успешно завершили все сертификационные испытания, и в настоящий момент электрогрузовик проходит опытную эксплуатацию в крупнейшей в Беларуси сети розничной торговли. По ее итогам мы получим реальную оценку его работоспособности, что позволит нам провести все необходимые доработки опытного образца, после чего будет запущено серийное производство.

Что касается технической составляющей, электрогрузовик в представленной версии с кузовом-фургоном способен перевозить до 7,8 т груза на скорости 90 км/ч с запасом хода до 200 км. Наличие системы рекуперации энергии торможения позволяет снизить энергопотребление и повысить эффективность электропривода. Сердце электрогрузовика — тяговый асинхронный электродвигатель мощностью 180 кВт. Средний расход электроэнергии составляет 1,1 кВт.ч. Одно из преимуществ модели — наличие двух зарядных розеток CCS Combo2, что позволяет сократить время полной зарядки до 90 минут.

Электрическая начинка — тяговые батареи, привод, инверторы, конвертеры-преобразователи постоянного тока, электрические блоки защиты цепей и управления цепями — собственного производства. Программное обеспечение также является собственной разработкой наших специалистов.

— Над чем еще сейчас работают конструкторы завода? Какие новинки планируете предложить в ближайшее время?

— В 2022 году мы выпустили первый 100% низкопольный трамвай Т811, где применены моторные тележки собственной разработки «БКМ Холдинг». Четыре таких трамвая уже работают в Нижнем Новгороде. В 2023 году наши специалисты планируют завершить разработку полностью низкопольного трехсекционного трамвайного вагона, который ранее не выпускался. Первые единицы будут поставлены заказчикам уже в 2024 году.

— Постоянное технологическое развитие является обязательным условием успешной работы предприятия. Каков сегодня технологический уровень «БКМ Холдинг», его модернизационные планы? Какие инновации применяются в производстве?

— Парк имеющегося на предприятии оборудования постоянно обновляется путем замены изношенного оборудования и внедрения новых технологий.

В сентябре 2022 года был открыт новый окрасочный комплекс. Технология, внедряемая вместе с данным комплексом, позволяет получать высокий класс лакокрасочного покрытия — третий (высокий глянец, отсутствие сорности и подтеков на ЛКП и др.).

В 2023-2024 годах планируется произвести модернизацию цеха покраски деталей, обновить парк заготовительного и механического оборудования путем приобретения дополнительного лазерного комплекса, установки гидроабразивной резки, листогибочного пресса с ЧПУ, пятиосевого фрезерного обрабатывающего центра, трубогибочного и гравировально-фрезерного станков.

Рассматривается вопрос о роботизации сварочного производства предприятия. Все это позволит не только расширить технологические возможности предприятия, но и существенно увеличит пропускную способность.

— Расскажите о кадровой политике предприятия. Каких правил вы сегодня в ней придерживаетесь? Как оцениваете кадровый потенциал завода? Каким образом привлекаете молодых специалистов?

— Наряду с производственными, перед предприятием стоит задача формирования высокопроизводительного, сплоченного, стабильного и преданного трудового коллектива. Стратегическими векторами в этом направлении являются кадровое планирование, отбор, наем и высвобождение персонала. Главными целями социальной политики холдинга являются обеспечение устойчивого роста уровня и качества жизни работников.

В холдинге действуют различные формы морального и материального поощрения за успехи в труде и многолетнюю плодотворную работу, а также льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные действующим коллективным договором. В целях закрепления специалистов иногородним сотрудникам предоставляется общежитие. Заключен договор добровольного медицинского страхования работников, проработавших на предприятии свыше года.

Стоит заметить, что впервые в 2023 году «БКМ Холдинг» открыл прием заявок на целевое обучение.

— Каким вы видите холдинг в будущем? Поделитесь основными целями и планами. Какие проекты хотели бы воплотить?

— В будущем я вижу, как предприятие все так же заботится о людях и экологии, производит еще более технологичный современный экологичный транспорт. Особенно хотелось бы воплотить проект с электрогрузовиком, усовершенствовать и запустить в производство для предприятий Беларуси и зарубежья.

Приоритетными задачами развития в настоящее время является повышение качества продукции, дальнейшее расширение продаж на зарубежных рынках, развитие и совершенствование электрического транспорта с автономным ходом, разработка новых видов электротранспорта, в том числе электромобилей для коммерческих перевозок грузов и коммунальной техники на базе шасси электромобиля, а также разработка и выпуск электротранспорта с установкой систем беспилотного управления.

В ближайшие годы наибольшие усилия предприятия будут направлены на развитие потенциала на рынке трамвайных вагонов. Планируется в этом году завершить конструкторские работы по созданию новой модели трамвайных вагонов со 100% низким полом и освоение их в производстве, а также наладить поставки данной продукции на рынки стран СНГ.

Дополнительным направлением развития предприятия будет создание экспериментального сборочного производства базовых компонентов (зарядных станций-комплексов) для электротранспорта.

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