Под председательством Генерального прокурора Республики Беларусь Андрея Шведа состоялось заседание Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений (далее – Комиссия).

К настоящему времени по электронной почте и на Telegram-бот Комиссии уже поступило свыше 60 обращений.

По рассмотренным сегодня обращениям приняты решения об информировании ряда граждан о (об):

отсутствии в отношении их на дату обращения в Комиссию начатого административного процесса о правонарушениях, предусматривающих взыскание в виде административного ареста, неисполненного постановления о наложении административного взыскания в виде административного ареста, возбужденного уголовного дела, постановлений о признании подозреваемым, привлечении в качестве обвиняемого;

их процессуальном положении по делу об административном правонарушении, уголовному делу.

Работа Комиссии, направленная на поддержание гражданского согласия, обеспечение реализации конституционных прав и свобод белорусских граждан, будет продолжена.

По рассмотренным сегодня обращениям приняты решения об информировании ряда граждан:

об отсутствии в их отношении на дату обращения в комиссию начатого административного процесса;

об их процессуальном положении по делу об административном правонарушении, уголовному делу.

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