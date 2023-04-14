Он родился в азербайджанском Кировабаде, ныне город Гянджа. По национальности армянин, ментально белорус. Он живет, как чувствует и понимает, как велит ему разум, как подсказывает сердце. Воскан Чобанян помнит, откуда родом, преклоняется перед страной, что взрастила достойного и гордого сына. И своей второй Родиной величает синеокую Беларусь. Благотворитель пишет свою картину мира крупными мазками, смело шагая по жизни, неся добро и созидание.

Как случилось, что слова отца стали пророческими и определили всю жизнь. Кто муза белорусского армянина и о чем его мечты. Смотрите (https://youtu.be/QL8Bg27_nf4) в выпуске программы «Новые белорусы».

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

https://t.me/trkgomel